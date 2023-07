Nach OP: Jetzt beginnt für Lukas Blohme die Reha

Oberbergisches. Die gute Nachricht: Lukas Blohme ist erfolgreich operiert worden. Die schlechte Nachricht: Der Rechtsaußen des Handball-Bundesligisten VfL Gummersbach, in der zurückliegenden Saison drittbester Feldtorschütze der gesamten Liga, fällt länger aus. Auf eine genaue Ausfallzeit mochte man sich bei den Oberbergischen nicht festlegen. Wahrscheinlich ist aber, dass der 28-Jährige zum Saisonstart nicht zur Verfügung steht. Blohme hatte sich beim Trainingslager in Sterzing eine Sprunggelenkverletzung zugezogen, welche operativ behandelt werden musste. Das ist in Köln ohne Komplikationen von einem Spezialisten umgesetzt worden. Trainer Gudjon Valur Sigurdsson sagt: „Wir versuchen, so schnell wie möglich hinzubekommen, dass Lukas voll bei uns einsatzfähig ist.“ ad