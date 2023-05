Olympische Spiele sind das große Ziel

Beim Judoteam des Remscheider TV ist Alexander Gabler in der Bundesliga längst eine feste Größe

Von Peter Kuhlendahl

Ihr letzter Auftritt für das Judoteam des Remscheider TV in der Bundesliga liegt einige Wochen zurück. Sind Sie für Ihren nächsten Kampf Anfang Juni gerüstet?

Alexander Gabler: Allerdings. Ich fühle mich im Augenblick topfit. Auch wenn ich vor wenigen Tagen bei der Weltmeisterschaft einen kleinen Rückschlag hinnehmen musste.



Wann und wo fand die WM statt, und wie ist es Ihnen da ergangen?

Gabler: Die hat vom 7. bis 14. Mai in Doha in Katar stattgefunden. Im Einzel hatte ich da nicht meinen besten Tag erwischt. Aber das passiert. Mit der deutschen Mannschaft haben wir dann den fünften Platz belegt. Dazu konnte ich einige Punkte beisteuern.



Mannschaft ist ein gutes Stichwort. In der Bundesliga hat der Remscheider TV bisher zwei Kämpfe absolviert. Wie fällt das erste Fazit aus?

Gabler: Der Sieg in Potsdam im April war unglaublich wichtig. Und im ersten Kampf waren wir bei der knappen Niederlage gegen Hamburg ganz nah am Unentschieden. Wir können weiter unser großes Ziel verfolgen.

+ In der Judo-Bundesliga behält RTV-Kämpfer Alexander Gabler fast immer die Oberhand. © Jürgen Steinfeld



Das lautet wie?

Gabler: Wir wollen in der Nordstaffel der Bundesliga den ersten oder zweiten Platz belegen, uns damit für das Final-Four mit den beiden besten Teams aus der Südstaffel qualifizieren und dann schließlich um die Deutsche Meisterschaft kämpfen.



Bis dahin ist es noch ein weiter und harter Weg. Wer sind die größten Konkurrenten?

Gabler: Ein erster Schritt war der Sieg in Potsdam. Der entscheidende Kampf könnte am 9. September anstehen. Dann sind wir bei der SU Witten-Annen zu Gast.

Jetzt geht es am 3. Juni um 17 Uhr in der Sporthalle Neuenkamp zunächst gegen Walheim. Kann man da im Vorfeld von einem Pflichtsieg reden?

Gabler: Um unser Ziel zu erreichen, muss natürlich im nächsten Kampf ein Heimsieg her. Obwohl mit Johannes Fey nach seiner schweren Verletzung immer noch ein wichtiger Kämpfer fehlt.



Sie haben das Fehlen von wichtigen Aktiven gerade angesprochen. Auch in der letzten Saison musste der RTV immer wieder auf seine besten Kämpfer verzichten, die bei großen internationalen Turnieren im Einsatz waren. Sind Sie am 3. Juni überhaupt dabei?

Gabler: Ich gehe davon aus. Vom Nationaltrainer hat es auch noch keine anderen Informationen gegeben. Ansonsten haben wir ja aus den Erfahrungen der vergangenen Saison gelernt und haben nicht nur einen großen, sondern auch starken Kader.



Bei der WM in Doha sind Sie in der Gewichtsklasse bis 73 Kilogramm gestartet. Für den RTV zuletzt bis 81. In welcher Klasse kämpfen Sie gegen Walheim?

Gabler (lacht): In der ich gebraucht werde. Zuletzt war es die bis 81 Kilogramm. Und wenn es die bis 90 Kilogramm werden sollte, wäre es auch okay.



Sie sind jetzt die dritte Saison in Remscheid. Hatten damals auch großen Anteil am Aufstieg in die Bundesliga. Wie sind Sie überhaupt zum RTV gekommen?

Gabler: Ich habe zuletzt für Bad Godesberg gekämpft. Vom RTV hatte ich dann viel Gutes gehört. Nicht nur aus sportlicher Sicht. Auch das ganze Umfeld passt einfach.



Da sie ja auch quasi um die Ecke wohnen, passt es umso besser, oder?

Gabler: Das stimmt. Ich wohne in Köln. In der Nähe des Müngersdorfer Stadions und der Sporthochschule.



Und natürlich des Olympia-Stützpunktes. Da verbringen Sie ja die meiste Zeit des Trainingsalltags.

Gabler: Das kann man so sagen. Da stehen täglich drei Trainingseinheiten auf dem Programm. Dabei kommen sechs Stunden zusammen. Gemeinsam auch mit anderen Bundesligakämpfern des RTV wie zum Beispiel Alexander Wieczerzak.



Kann man Sie als Profisportler bezeichnen?

Gabler: Ja. Eigentlich bin ich bei der Bundeswehr. Als Mitglied der Sportförderkompanie aber vom Dienst befreit.



Mit dem RTV möchten Sie um die Deutsche Meisterschaft kämpfen. Welche Ziele gibt es für Sie persönlich?

Gabler: Mein großes Ziel ist die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Paris im nächsten Jahr.



Wie schätzen Sie da ihre Chancen ein?

Gabler: Ich bin sehr optimistisch. Bei den großen Turnieren, den Grand-Slams, sammelt man Punkte. Die weltweit besten 30 Kämpfer in den jeweiligen Gewichtsklassen sind dabei. Im Augenblick rangiere ich auf Platz 35. Voraussetzung für alles ist natürlich, dass ich von Verletzungen verschont bleibe.

Zur Person

Alexander Gabler wurde am 7. Juli 1998 in Ellwangen in Baden Württemberg geboren. Der Profi-Judoka lebt in Köln. Vor zwei Jahren hat er sich dem Judoteam des Remscheider TV angeschlossen. Nach dem Abitur hat er Betriebswirtschaft studiert und einen Bachelor-Abschluss. Neben seinem sportlichen Hauptberuf strebt er noch einen Master-Abschluss an.