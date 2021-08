Sascha Odina setzt auf Disziplin und Aufstieg

Seit wenigen Tagen trainiert Sascha Odina den Fußball-A-Ligisten Bergisch Born. Sein erstes Spiel ist gleich das Pokalfinale.

Von Peter Kuhlendahl

Herr Odina, Sie sind vor wenigen Tagen wie die Jungfrau zum Kind zu einem Pokalfinale gekommen. Am Samstag treffen Sie als neuer Trainer des SSV Bergisch Born auf den FC Remscheid. Eine Situation, die man so nicht alle Tage erlebt, oder?

Sascha Odina: Das ist wohl wahr. Zunächst war es angedacht, dass ich es zusammen mit Tim Janowski als Interimslösung mache. Seit dem Wochenende ja auch in der neuen Saison. Mir wäre es lieber gewesen, wenn der bisherige Trainer José-Ramon Florez, den ich seit 15 Jahren kenne und schätze, für das Finale noch die Verantwortung gehabt hätte. Das wäre ein sauberer Abschluss gewesen. Aber es war seine Entscheidung.

Welchen Einfluss kann man in den wenigen Tagen überhaupt noch auf die Mannschaft nehmen?

Odina: Als in der vergangenen Woche die überraschende Personalie verkündet wurde, waren die Jungs schon ein wenig verunsichert. Meine Aufgabe in den ersten beiden Einheiten und auch in denen, die noch anstehen, wird es sein, das Feuer wieder richtig zu entfachen. Ansonsten freuen wir uns alle einfach auf die Aufgabe gegen den Landesliga-Aufsteiger.

Am langen Pfingstwochenende war ein Teil der Mannschaft bereits auf Abschlusstour. Machen Sie sich Gedanken, wie sich der eine oder andere präsentieren könnte?

Odina: So eine Tour gehört zwar dazu, ich werde aber ein Auge darauf haben. Wer am Samstag spielen möchte, muss bereits vorher richtig Vollgas geben. Und keiner sollte sich sicher sein, auf dem Platz zu stehen, weil er das im Laufe der Saison immer gemacht hat.

Was bedeutet, dass die Jungs sich umstellen müssen?

Odina: Was heißt umstellen? Sie werden schnell merken, worauf ich Wert lege.

Das wäre?

Odina: In erster Linie Disziplin. Ich lebe das den Jungs vor und versuche auch, immer als Erster beim Training zu sein. Wenn beispielsweise um 18 Uhr Treffpunkt ist, dann ist um 18 Uhr Treffpunkt. Wer eine Minute zu spät kommt, steht bereits vor einer verschlossenen Türe.

Seitdem klar ist, dass Sie auch in der neuen Saison die Verantwortung bei der 1. Mannschaft haben, dürften die Planungen auf Hochtouren laufen.

Odina: Allerdings. Wir steigen am 9. Juli in die Vorbereitungen ein. Und da werde ich dem Team im Detail schildern, was ich von ihm erwarte.

Werden Sie da auch bereits das Ziel für die neue Saison ausgeben?

Odina: Natürlich. Und das ist ganz klar definiert – wir wollen aufsteigen. Es kann auch kein anderes Ziel geben. In dieser Saison hat die Mannschaft den zweiten Platz belegt. Aus der Bezirksliga ist keine Mannschaft abgestiegen. Da müssen wir vorne mitmischen.

Das wollten die Borner auch in den vergangenen Spielzeiten immer. Sie haben zwei Jahre die 2. Mannschaft trainiert und haben so einen Einblick bekommen. Warum hat es nicht geklappt?

Odina: Mit dem Spielermaterial, das zur Verfügung stand, hätte man es schaffen müssen. Aber man hatte den Eindruck, dass der eine oder andere nur 60 oder 70 Prozent abgerufen hat. Das ist manchmal eine Sache des Charakters. Da gilt es, den Hebel anzusetzen.

Sie übernehmen in Bergisch Born eine Mannschaft, bei der die personelle Planung für die neue Saison zum größten Teil bereits abgeschlossen war. Oder tut sich da jetzt noch etwas in Hinblick auf die neue Saison?

Odina: In meinen Augen muss sich noch was tun. 18 bis 20 Spieler aus dem aktuellen Kader haben bereits zugesagt. Da fehlt mir ein wenig frischer Wind. Zwei bis drei Neuzugänge sollten es noch sein. Außerdem gibt es in der 2. Mannschaft, die ich ja zwei Jahre trainiert habe, einige interessante Spieler. Vier von ihnen werden auch am Samstag zum Kader gehören.