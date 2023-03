Oberliga-Handballerinnen schwächeln im Gleichschritt

Panther verlieren daheim, Schlusslicht Rade/Herbeck ist auswärts ohne Chance. Wie die Spiele liefen und was die Coaches sagen.

Bergische Panther – Adler Königshof 13:23 (8:11).Als die Gastgeberinnen in der 37. Minute auf 11:12 verkürzten, schienen sie sogar ein wenig an einer ganz großen Überraschung schnuppern zu können. Aber dann? „Dann ging nichts mehr“, berichtete Frauenwart Christian Schmitz.

Damit meinte er in erster Linie die Offensive. In der Abwehr standen die Panther weiter ordentlich und machten es dem Tabellenzweiten recht schwer. „Allerdings können wir dann über die Distanz auch körperlich mit den Spitzenteams der Liga einfach nicht mithalten“, lautete das ernüchternde Fazit von Schmitz, der über die zweite Halbzeit am liebsten den Mantel des Schweigens decken würde: „Das war einfach schlecht.“

Damit haben die Panther nur noch zwei Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz.

Tore: van Nooy (4/1), Salz (3), P. Schmitz, Sahbaz (je 2), A. Schmitz (1), Pfeiffer (1/1).

HSG Hiesfeld/Aldenrade – HSG Rade/Herbeck 36:26 (20:10)

Auch beim Tabellenachten hatte das Schlusslicht nicht den Hauch einer Chance. „Seit Karneval können wir irgendwie nicht mehr mithalten“, konstatierte Trainer Michael Bartsch nach einer vor allem ganz schwachen ersten Hälfte. Da klappte nichts. „Nicht mal die einfachsten Dinge können derzeit umgesetzt werden“, ärgerte sich der Coach.

Immerhin, und das sei das einzig Positive, gelang es, den zweiten Durchgang ausgeglichen(er) zu gestalten.

Tore: Ackermann (9/1), Heilmann (8), Barenberg (3), Wingenbach, Simic (je 2), Schnepper, Voss (je 1).