Nur Rumpfprogramm in der Kreisliga B

Da am Sonntag zu wenig Schiedsrichter zur Verfügung standen, konnte in den beiden Gruppen in der Kreisliga B bekanntlich nur ein Rumpfprogramm über die Bühne gehen. Dabei holte die 2. Mannschaft der SG Hackenberg in der Gruppe einen zwischenzeitlichen 2:4-Rückstand bei Absteiger Türkiyemspor Remscheid auf und übernahm nach dem 4:4 (1:2)-Remis die Tabellenführung. Im einzigen Spiel der Gruppe B trennten sich der TV Herbeck und die TS Struck II 1:1 (1:1) und bleiben die ersten Verfolger von Spitzenreiter SSV Bergisch Born III. Alle am Sonntag ausgefallenen Spiele werden am Mittwoch und Donnerstag nachgeholt. pk