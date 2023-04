Nur Marathon gelingt ein Auswärtssieg

In der Kreisliga A freut sich der SSV Dhünn über alle Neune.

Von Andreas Dach

SSV Dhünn – TuRa Süd II 9:0 (3:0). Wenn der Tabellenerste gegen den -letzten spielt, kann es schon einmal deutlich werden. Dimitri Jurcenko (23.), Florian Mosler (29.), Christian Nippel (43./69.) Tim Goldbaum (55., Eigentor), Til Schiller (58.), Robin Eisenkopf (72.) und Matthias Block (78./83.) untermauerten diese These mit ihren Treffern gegen die Süder.

1. Spvg. Remscheid – VfB Marathon 1:4 (1:3). Der VfB lässt als Verfolger von Spitzenreiter Dhünn nicht locker und beendete die Pflichtaufgabe auf dem Honsberg seriös. Zwei Doppeltorschützen standen bei Marathon zu Buche: David Lopez Aragon und Chris Stumpf machten beim Aufeinandertreffen der Traditionsclubs alles klar. Für die Spielvereinigung trug sich Gökhan Keserci in der Nachspielzeit der ersten Hälfte in die Torschützenliste ein (45.+1).

Hastener TV – SC Heide 4:2 (2:1). Zwei starke Teams sorgten für einen unterhaltsamen Fußballabend am Stadtpark. Nach zwei frühen HTV-Toren durch Dennis Krzanowski (10.) und Pedro da Silva Pereira (22.) legten die Hückeswagener toremäßig los und kamen durch Daniel Becker (32.) und Dennis Liersch (55.) zum Ausgleich. In der umkämpften Schlussphase hatten dann die Hastener das bessere Ende für sich, weil Sanel Bungur (76.) und Niklas Pick (80.,Strafstoß) den Sack zumachten.

TG Hilgen – BV 10 Remscheid 5:1 (1:1). Eine Halbzeit lang durften sich die Zehner etwas ausrechnen. Orlando Paulo Samuel (12.) hatte den Führungstreffer des Gastgebers durch Julien Feddrich (12.) ausgeglichen. Nach der Pause dann war alleine noch die Turngemeinde für die Tore zuständig. Sakaria Ousrout (54.), Kim Maurer (60./76.) und Edon Maliqi (82.) sorgten für den Endstand.

SV 09/35 Wermelskirchen II – SSV Bergisch Born II 3:1 (3:0). Wichtiger Sieg für den Gastgeber, für welchen er den Grundstein in der ersten Hälfte legte. Da nämlich trafen Max Müßener (5./34.) und Paul Nippel (25.) für den SV 09/35 II. Der Gegentreffer von Fynn Schlamm (55.) fiel zwar nicht spät, aber irgendwie doch zu spät. Jedenfalls konnte die Borner Zweitvertretung nicht weiter nachlegen.

SC 08 Radevormwald II – TG Hilgen II 3:3 (1:1). Ein spannender Schlagabtausch führte zum Remis. Heiko Dost (12.), Jo Klein (89.) und Dustin Kirn (90.+2) trafen zum teil erst sehr spät für den SC 08 II, Emre Uslu (8./50.) und Ruben Kaib (65.) für die TGH II. Die Gäste hatten schon wie die Sieger ausgesehen.

SG Hackenberg – FC Remscheid II 3:3 (1:3) Lange sah es so aus, als würde der FCR II als Gewinner vom Feld gehen. Tore von Fynn Engels (18./35.) und Yunus Karadavut (37.) hatten bei einem Gegentreffer von Domenic Walloschek (33.) für eine komfortable Halbzeitführung gesorgt. In einem starken Schlussspurt kam die SGH dann durch Dominik Gorselink (75.) und noch einmal durch Walloschek (88.) zum Ausgleich.

SSV Dhünn II – SC Ayyildiz II 2:1 (0:0). Beide Teams mussten bereits in der ersten Hälfte jeweils eine rote Karte hinnehmen. Es handelte sich um Max Esgen auf Dhünner Seite (14.) und Alessio Bisignano bei den Gästen (43.). So ergaben sich in der Folge deutlich mehr Räume, welche von Aliihsan Aktas (52.) beim SCA II und von Artemij Gordeev (73.) und Jonas Sottek (84.) beim SSV II für Tore genutzt wurden.

Nächste Spiele

Schon am Dienstag nach Ostern, dem 11. April, steht ein weiteres Spiel der Fußball-Kreisliga A auf dem Programm. Dann empfängt der BV 10 Remscheid um 19.30 Uhr in Neuenkamp die TS Struck. Zwei Tage später (13. April) spielt die SG Hackenberg um 20 Uhr daheim gegen den SC 08 Radevormwald II.