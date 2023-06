Nur ein Tor fehlt zur magischen Grenze

Fatih Kurt gewinnt klar.

Von Peter Brinkmann

Bergisches Land. Dies ist wahrlich keine Überraschung mehr: Fatih Kurt vom SC Ayyildiz Remscheid hat die RGA-Torjägertrophäe gewonnen, nachdem er schon die letzten Monate souverän in Führung gelegen hatte. Auch am letzten Spieltag zeigte der Klassestürmer seine Knipser-Qualitäten und steuerte einen Doppelpack zum 4:2-Auswärtserfolg beim BV Gräfrath bei, der gleichbedeutend mit dem Klassenerhalt war. Somit hat Fatih Kurt in der abgelaufenen Spielzeit gleich 29 Mal die gegnerischen Torhüter überlistet, verpasste zwar knapp die magische Grenze von 30 Toren, ist aber gleichzeitig auch der beste Stürmer der Bezirksliga.

Den zweiten Rang beim Goldenen Schuh hat sich wie erwartet Fynn Schneider vom SC 08 Radevormwald gesichert. Bitter jedoch, dass seine 20 Saisontreffer die Kollenberger auch nicht vor dem Abstieg bewahrten. Am Sonntag ließ Schneider noch einmal mit einem Dreierpack gegen Dabringhausen aufhorchen, doch der 4:0-Erfolg war am Ende nur noch für die Statistik relevant.

Den dritten Rang in der Wertung belegt Luca Lenz (16), der jedoch in der Winterpause zu Germania Wuppertal gewechselt war und daher nicht mehr aufstocken konnte. Über den vierten Rang darf sich Jannik Hoffmeister freuen, der für den SSV Bergisch Born immerhin 13 Mal einnetzte.

Die Abschlussplatzierungen:

1. Fatih Kurt (SCA, 29 Treffer).

2. Fynn Schneider (SC 08 Rade, 20).

3. Luca Lenz (EX-SCA, 16).

4. Jannik Hoffmeister (Born, 13).

5. Aydin Türksoy (SV 09/35), Marvin Dattner (DTV, je 12).