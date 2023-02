Nur ein Remis: Born patzt gegen Ayyildiz

Nachholspiel der Fußball-Bezirksliga.

Neues Jahr, altes Problem: Im Nachholspiel gegen den SC Ayyildiz kam Fußball-Bezirksligist SSV Bergisch Born nicht über 1:1 (1:1) hinaus und ließ damit im Aufstiegsrennen weitere wichtige Zähler gegen einen Lokalrivalen liegen. „Derbys können wir“, übte sich SSV-Trainer Tim Janowski in Galgenhumor, nachdem seine Truppe schon in der ersten Saisonhälfte weder im Hinspiel (3:3) noch in Radevormwald (2:2) oder Dabringhausen (3:3) gewonnen hatte.

Auf der anderen Seite freute sich der abstiegsbedrohte Außenseiter über einen Bonuspunkt. „Wir sind sehr zufrieden“, sagte Trainer Axel Kilz. Beinahe hätte sein Team sogar gewonnen. In der Nachspielzeit fischte Born-Keeper Gian-Luca Musset einen raffinierten Freistoß von Soufian Tissoudali aus dem Winkel. Wobei das des Guten fast ein bisschen zu viel gewesen wäre. Das Unentschieden war das gerechte Ergebnis. „Unsere Disziplin hat mir besonders gefallen“, lobte Kilz seine Schützlinge, die sich das Glück des Tüchtigen verdienten.

Davon profitierte vor allem Keeper Michael Röttgen, der für den Aufreger des Nachmittags gesorgt hatte. Als der durchbrechende Philip Folkerts den Ball am herausgestürmten Routinier vorbeilegte, klärte dieser außerhalb des Strafraums klar mit der Hand (65.). „Gedanklich habe ich mich schon auf dem Weg in die Kabine gesehen“, gab Röttgen zu, der allerdings vom Schiedsrichter verschont blieb.

In Durchgang eins machte die Kilz-Truppe den Bornern das Leben durch diszipliniertes, tiefstehendes Verteidigen schwer. „Das war genau das, was wir uns vorgenommen hatten“, sagte Haci Köseoglu, der im Winter vom FC Remscheid zum Honsberg gekommen ist und ein starkes Debüt feierte. Trotzdem gingen die Hausherren durch Jannik Hoffmeisters Abstauber in Führung (25.), worauf Abdulkadir Avan (30.) in ähnlicher Manier antwortete. „Wir sind enttäuscht“, sagte Hoffmeister.