Nur der WTV punktet

Frauen: Ober- und Verbandsliga.

Von Andreas Dach

Oberliga: Bergische Panther – HSV Solingen-Gräfrath II 21:25 (10:13). Einmal mehr machte sich bemerkbar, dass die Panther derzeit nicht mit dem etatmäßigen Rückraum auflaufen können. „Wir müssen uns jedes Tor schwer erkämpfen“, wird Frauenwart Christian Schmitz nicht müde zu betonen. Wenn sich dann noch die technischen Fehler summieren, wird es schwierig. Tore: P. Schmitz, Pfeiffer (je 4), Boll (4/4), van Nooy, Ern, Birkenbeul (je 2), Völkel, Klesper, Rath (je 1).

Verbandsliga: Mettmann-Sport – HSG Radevormwald/Herbeck 23:18 (10:9). Trainer Boban Koljkovic musste mit Magen-Darm-Problemen passen. Deshalb trat „Co“ Karsten Schülzke in die Verantwortung auf der Bank. Ein vorgezogenes Geschenk – er hatte am Sonntag Geburtstag – gab es nicht. „Wir haben uns in Hälfte zwei überrennen lassen“, sagte er. Was angesichts des dünnen Kaders nicht überraschte. Tore: Mittelmann (5), Frischmuth (5/3), Voss (3), Knürenhaus (2), Schnepper, Simic, Berghaus (je 1).

Verbandsliga: ASV Süchteln – Wermelskirchener TV 23:27 (9:13). Der WTV verpasste es in einem „typischen ersten Saisonspiel“ (Trainer Oliver Elitzke), vorzeitig den Sack zuzumachen. So kam der Gastgeber immer wieder in Schlagdistanz. Dass es reichte, hatte auch etwas mit der starken Torhüterin Anna-Lena Knoop zu tun. Tore: Hartenstein (8/4), Faßbender (7), Held (4), Jennrich, Schneider (je 2), Kupplich, Plückebaum, Schriever, Bersau (je 1).