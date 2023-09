Nur der WTV ist Favorit

Handball-Frauen: Ober- und Verbandsliga

Von Ralf Paarmann

Oberliga: TV Biefang – Bergische Panther (Sa., 17.30 Uhr). Nach zwei Spieltagen kann man erkennen, dass die Saison für die Panther nicht einfach wird. Beim Spitzenreiter ist es eher unwahrscheinlich, dass dem Tabellenvorletzten der erste Sieg gelingt. So sieht das auch Frauenwart Christian Schmitz: „Aufgrund der vielen Ausfällen sind wir aktuell in jedem Spiel Außenseiter.“ Wie bereits in der Vorwoche fallen Ann-Christin Schmitz, Carlotta Schäfer, Michelle Röhrig und Denise Hock aus.

Verbandsliga: HSG Radevormwald/Herbeck – ASV Süchteln (Sa., 16.15 Uhr, Halle Hermannstraße). Trotz der beiden Niederlagen zum Saisonstart ist Trainer Boban Koljkovic optimistisch, denn im Training lässt seine neu formierte Mannschaft bereits deutliche Fortschritte erkennen: „Wenn wir in der Ballbehandlung sicherer werden, haben wir gegen Süchteln gute Chancen.“ Positiv ist auch die Kaderentwicklung. Jessica Mittelmann ist aus dem Urlaub zurück, Lara Schirrmacher hat den Rücktritt vom Rücktritt erklärt und wird ab sofort wieder auf Linksaußen auflaufen.

Verbandsliga: Wermelskirchener TV – SG Langenfeld (So., 14 Uhr, Schwanenhalle). Erstes Spiel, erster Sieg – Trainer Oliver Elitzke ist mit dem etwas verspäteten Saisonbeginn seiner Mannschaft zufrieden: „Bis auf einen kleinen Durchhänger haben wir eine tadellose Leistung gezeigt und gehen so auch im nächsten Spiel als Favorit ins Rennen.“ Gegen die im Angriff sehr beweglichen Langenfelderinnen wird allerdings auf die WTV-Abwehr viel Arbeit zukommen. Elitzke vertraut auf die Erfahrung seiner Mannschaft, die er als großes Plus gegenüber den sehr jungen Gegnerinnen sieht.