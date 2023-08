Nur der SSV Dhünn verpatzt seine Generalprobe

Fußball: Eine Woche vor dem Saisonstart in der Bezirksliga siegen der SCA, der DTV und Born.

Bergisches Land. Bei der Honsberger Wasserschlacht leistete sich der SC Ayyildiz Remscheid zwei Stellungsfehler im Minutentakt. Und so kam Genclerbirligi Opladen mit einem Doppelschlag (57./58.) zu Treffern, und der letzte Test der Gastgeber endete 2:2 (2:0). Vor der Pause waren Berkan Yildirim (38.) und Ömer Akyüz (39.) erfolgreich. „Abgesehen von den beiden Gegentreffern war es ein guter Auftritt“, lobte SCA-Trainer Furkan Köstereli.

Zwei Siege landete der Dabringhauser TV zum Ende seiner Testspiele. Am Freitagabend gewann der DTV beim A-Ligisten SC Heide mit 3:2 (1:2), am Sonntag beim A-Ligisten TSV Fortuna Wuppertal mit 3:1 (2:1). Während der Auftritt am Freitag insgesamt nicht berauschend war, war das Manko am Sonntag, dass zu viele Chancen ungenutzt blieben. „Wir hätten acht oder neun Tore machen müssen“, erklärte DTV-Co-Trainer Acar Sar. In Heide gelangen Maurice Selbach (29./35.) die beiden Treffer für die Gastgeber. Ozkan Keskin (25.) und Yusuf Kaya glichen für Dabringhausen aus, die per Foulelfmeter zum Siegtreffer kamen (74.). Neuzugang Tristan Maresch erzielte in Wuppertal seinen ersten Treffer für den DTV (36.), vergab nach der Pause aber einen an ihm selbst verschuldeten Foulelfmeter (48.). Ahmed Öztürk gelang ein Doppelpack (23./80.).

Alles andere als begeistert war Carlos Dantas, der Abteilungsleiter des SSV Bergisch Born, nach dem 2:1 (1:0)-Sieg gegen den A-Ligisten TG Hilgen: „In der zweiten Halbzeit lief gar nichts zusammen.“ Im besseren ersten Abschnitt hatte Francesco Di Donato das 1:0 erzielt (22.). Dennis Lemmer glich aus (55.). Sven Peters beschenkte die Borner mit einem Eigentor. Am Mittwoch (20 Uhr, Bliedinghausen) findet der letzte Test des SSV bei TuRa Remscheid-Süd statt.

„Es läuft bei uns derzeit gar nicht“, meinte Fabian Heinrich, der Co-Trainer des SSV Dhünn, nach der 2:4 (1:2)-Pleite beim A-Ligisten SG Hackenberg. Für die Gastgeber trafen Martin Bormann (31.), Abdulvehab Dubravic (42.), Emilio Perrone (64.) und Felice-Joel Stabile (89.), für den SSV Robin-Dag Bührmann (27.) und Sven Falk Giersch (69.).