Nur der LTV geht als Gewinner vom Spielfeld

Lüttringhauser TV – ATV Hückeswagen II 38:13 (19:6). Der Gastgeber kaufte dem Aufsteiger von der ersten Minute an den Schneid ab und wusste in allen Mannschaftsteilen zu gefallen. Vor allem die Abwehrleistung imponierte. Trainer Thorsten Fengler richtete einen besonderen Dank an Torhüter Rolf Schneider aus der 2. Mannschaft: „Er hat bei uns ausgeholfen, obwohl er im Anschluss noch ein Spiel hatte.“ Beim ATV II dürfte man sich fragen, inwiefern Konzentration und Kondition durch den Besuch des Altstadtfestes am Abend zuvor beeinträchtigt gewesen sein könnten. „Wir haben mit den nur elf Akteuren, die auf dem Bericht standen, nicht ins Spiel gefunden“, bedauerte Spielertrainer Sören Mebus.