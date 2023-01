Nun sollen auch im Bezirk Erfolge her

Der Start ins neue Jahr ist für die Judo-Abteilung des Remscheider TV geglückt. In drei Altersklassen wusste Nachwuchsathleten zu überzeugen: Die U11 und die U15 bei bei Quali-Meisterschaften auf Kreisebene, die U13 bei einem Kreiseinzelturnier. „Es war ein sehr erfolgreiches Wochenende für den RTV“, sagte Trainer Philip Mähler mit Blick auf die Wettkämpfe in Haan. Und auch mit Blick auf die Aktiven, die zum ersten Mal überhaupt bei einem Turnier dabei waren und sich gleich prima präsentierten. Schon einmal für das kommende Wochenende planen können Karm Akkouh, Janick Held, Matis Steeger, Bennet Teubner, Evan Torchiani, Patrick Weiß, Asmin Sonkaya (alle U11), Oskar Wortmann, Maximilian Pristescu (beide U15). Sie nehmen dann an den Bezirksmeisterschaften in Neuss teil. ad