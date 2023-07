Noch bleibt einige Luft nach oben

Fußball-Testspiele: Landesligisten FCR und 09/35 spielen remis – Bezirksligist Born dreht auf.

FC Remscheid – SV Hohenlimburg 1:1 (0:1). Am Rande des möglicherweise letzten Testspiels vor dem Saisonstart – für nächsten Sonntag konnte bislang noch kein neuer Gegner gefunden werden – gab es im Röntgen-Stadion nur ein Thema: der Niederrheinpokal-Kracher gegen Regionalligist Wuppertaler SV samt der massiven zu erfüllenden Auflagen seitens der Polizei, um das „Spiel des Jahres“, wie Präsident Ralf Niemeyer es nannte, auch in Lennep austragen zu können. „Wir werden das schaffen“, zeigte sich der 2. Vorsitzende Thorsten Greuling zuversichtlich, der mit anderen Vorstandsmitgliedern sowie den Spielern Maurice Horn und Adis Babic eine Taskforce gegründet hat und mit dieser bis zum 4. August, dem nächsten Besichtigungstermin, Ergebnisse liefern möchte.

Das Spiel gegen den vor allem im ersten Durchgang spielstarken Westfalen-Landesligisten, Sechster der Vorsaison, lieferte nur bedingt Erkenntnisse. „Es war definitiv kein gutes Spiel von uns“, fand Trainer Ferdi Gülenc, der dies aber auch nicht überbewerten wollte. Schließlich fehlten einige Urlauber wie Michele Buscemi oder Phil Knop. Zu seinem ersten Einsatz kam Linksverteidiger Enes Tekin, der frisch aus der A-Jugend des WSV verpflichtet worden ist. Nach dem frühen 0:1-Rückstand (2.) mussten es aber die „Alten“ richten. Patrick Posavec bereitete über Links vor, Adis Babic köpfte ein (77.).

SV 09/35 Wermelskirchen – SC Ayyildiz 2:2 (0:1). Zwei Wochen vor dem Saisonstart hat der SV 09/35 einen kleinen Dämpfer erhalten. Trotz einer Vielzahl von Möglichkeiten speziell in Abschnitt zwei kam der Landesligist nicht über ein Remis gegen die klassentieferen Remscheider hinaus, die sich überraschend stark präsentierten. „Meine Mannschaft ist so aufgetreten, als wenn es sich um ein Meisterschaftsspiel handeln würde“, sagte Gästetrainer Furkan Köstereli. „Ich bin sehr zufrieden.“ Aus einem gut organisierten Team ragten die beiden Torschützen heraus. Stark, wie Ngoy Mbaba (18.) und Ali Bouzraa (77.) die Treffer mit ihren individuellen Fähigkeiten erzielten.

+ Guter Dinge: Furkan Köstereli (SA Ayyildiz). © Andreas Dach

Beim Gastgeber, der unter anderem Kapitän Umut Demir schonte und viel ausprobierte, konnte Yves-David Tshala nicht nur wegen seines technisch anspruchsvollen Tores (60.) auf sich aufmerksam machen. Er hatte in der ersten Hälfte bereits bei einem direkten Freistoß die Oberkante der Latte getroffen. Sicher ist: Der Konkurrenzkampf nimmt ordentlich Fahrt auf. So fiebert der verletzte Eray Yigiter (Mittelfußbruch) bereits seiner Rückkehr entgegen: „In zwei Wochen kommt der Spezialschuh ab. Dann dauert es aber noch ein paar Wochen.“ Torhüter Kevin Kilter bleibt dem SV 09/35 übrigens endgültig erhalten – er hat einen Studienplatz in der Nähe bekommen.

SSV Bergisch Born – SV Altenberg 5:1 (3:1).Hoppla, das ging aber gut von der Hand. Oder besser: vom Fuß. Trotz erneut schmalen Kaders drückte der SSV im Duell zweier Bezirksligisten bis zum Schluss aufs Gaspedal und zeigte eine sehr ansprechende Leistung. Vor allem Aleksandar Stanojevic präsentierte sich in Torlaune (25./40./51.). Einer seiner Sturmpartner – Born spielte im 3:4:3-System – traf ebenfalls (Francesco Di Donato, 79.). Jannic Kilter hatte das 2:1 (38.) markiert. Trainer Tim Janowski zeigte sich zufrieden: „Wir waren viel frischer, sehr lauffreudig und haben hoch gepresst.“

Dabringhauser TV – VfR Hangelar 1:4 (1:2). Obwohl mit Torhüter Asterios Karagiannis und Angreifer Marvin Dattner wichtige Spieler in die Anfangsformation zurückgekehrt waren, konnte der DTV im Vergleich zweier Bezirksligisten nur bedingt an die zuletzt guten Leistungen anknüpfen. Gerade defensiv ließ die Kompaktheit zu wünschen übrig. Zum Teil stellte man sich regelrecht naiv an. Der Treffer von Justin Lüdtke (1:2, 44.) hatte rein statistischen Wert. So klang es aus dem Munde von Co-Trainer Acar Sar auch nicht begeistert: „Es war nicht alles schlecht, aber wir haben dem Gegner die Chancen teilweise auf dem Silbertablett serviert und waren selbst Großmeister der Ineffektivität.“

SSV Dhünn – SC Heide 4:0 (3:0). Der SSV zeigte eine gute Reaktion auf das enttäuschende Spiel von Mittwoch, als es gegen den B-Ligisten DJK Wipperfeld nur ein 1:1 gegeben hatte. „Wenn wir immer so spielen, bleiben wir in der Bezirksliga“, legte sich Co-Trainer Fabian Heinrich fest. Vor allem die erste Hälfte, in welcher Robin Eisenkopf (7.), Timo Schwebke (14.) und Maximilian Wagner (44.) trafen, sei „nahezu perfekt“ gewesen. Später legte Til Schiller (74.) noch nach.

Wochenspiele

An diesem Dienstag probt der SV 09/35 Wermelskirchen daheim gegen den VfB Schwelm (19.30 Uhr). Schon am Mittwoch ist der SC Ayyildiz wieder dran (um 20 Uhr beim SSV Bergisch Born II). Am Freitag um 20 Uhr empfängt der SSV Dhünn den SV Bergfried Leverkusen. Zeitgleich spielt der Dabringhauser TV bei TuRa Süd.

Einwurf von Andreas Dach: Regentropfen . . .

+ andreas.dach@rga.de © Michael Sieber

Ach, was war das herrlich. Endlich Nieselregen. Endlich mal wieder Schmuddelwetter. Endlich eine Kapuze auf dem Kopf. Und endlich mal wieder eine Brille, durch die man wegen der vielen Tropfen kaum noch etwas sehen konnte. Haben Sie das bergische Wetter auch so sehr vermisst?

Nach Tagen und Wochen mit Sonnenschein und Hitze konnten wir uns auf den Sportplätzen der Region am Sonntag auf das einstimmen, was früh genug bald wieder dauerhaft Einzug halten wird. Ein Fußballspiel ohne Dauerberieselung von oben – das ist wie Milchreis ohne Zimt, wie die Playa ohne Schinkenstraße und wie der Postbote ohne Briefe. Die geilsten Fußballspiele hat es noch immer bei Regen gegeben. Bei Fritz-Walter-Wetter. Wenn der Ball schwerer wird, jeder Bodenkontakt ihm Extraspeed verleiht und die Verteidiger so wunderbar am Leder vorbeigrätschen.

Sie fragen sich, ob der Verfasser dieser Zeilen zu viele Tropfen aufs Dach bekommen hat? Mag sein. Er freut sich halt extrem auf den Start. So oder so . . .