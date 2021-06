FCR nimmt den zweiten Anlauf zum Aufstieg

Der SC 08 Radevormwald muss in der Bezirksliga nachlegen. Beim Dabringhauser TV schaut man auf die Uhr.

Von Andreas Dach

ASV Wuppertal – FC Remscheid (Mi., 19.30 Uhr, Oberbergische Straße).

Meisterschaft und Aufstieg sind nur noch Formsache für den FCR. Die Frage ist nur: Wann wird der Titelgewinn in Stein gemeißelt? Geht es nach Trainer Zdenko Kosanovic, ist das am Mittwochabend der Fall: „Da gibt es nicht viel zu diskutieren. Wir wollen gewinnen, damit das Thema durch ist. Langsam nervt es, immer wieder darüber zu sprechen.“

Dass der Sack gegen Wülfrath zuletzt nicht zugemacht wurde, ist längst verdaut. Nehmen die Remscheider halt den nächsten Anlauf. Dabei gibt es fünf Spieltage vor Schluss mehrere Optionen. Bei einem Sieg und einem gleichzeitigen Erfolg des 1. FC Wülfrath (gegen Vatanspor Solingen) wäre der FCR mit 13 Punkten Vorsprung nicht mehr einzuholen. Gleiches würde auch bei einem Remis beider gelten. Und natürlich auch für den Fall, dass FCR und FCW jeweils verlieren.

Rechenspiele, auf die keiner mehr Bock hat. Sicher gibt es Feineres, als an einem Mittwochabend auswärts alles klarzumachen. „Wir können doch beim nächsten Heimspiel nachfeiern“, schaut Kosanovic schon voraus. Das wäre am 14. Mai gegen Jägerhaus der Fall.

Zunächst ist der Fokus auf den ASV gerichtet. Und damit vor allem auf Torjäger Issa Issa. 20-mal hat der frühere Oberligaspieler (u. a. Meppen, Uerdingen, Lippstadt) bereits eingenetzt. Auch im Alter von 32 Jahren hat es der Libanese noch immer drauf. Da passt es nicht, dass mit Bedri Mehmeti (Pferdekuss) und Adis Babic zwei Defensivspieler beim FCR auszufallen drohen.

VfB Solingen – SC 08 Radevormwald (Mi., 19 Uhr).

+ Fatih Yamak (Rade) will seinen Dienst tauschen. © Bornewasser

Der irre Rader Sieg in Sonnborn ist in der Bezirksliga noch immer Gesprächsthema Nummer eins. Vor der nächsten richtungweisenden Partie im Abstiegskampf will Trainer Erdal Demir das Positive daraus mitnehmen. Gleichzeitig hat er die zweite Hälfte nicht vergessen, als aus einer 2:4-Führung innerhalb von zwölf Minuten ein 4:6-Rückstand geworden war. „Da muss in Solingen mehr von uns kommen.“ Carmelo Salpetro und Lukas Rogowski (jeweils fünfte Gelbe) dürfen nicht spielen, um Schichtarbeiter Fatih Yamak wird noch gebangt. Wichtig, dass Marco Mula (2. Mannschaft) erneut aushilft und Marvin Kirschsieper und Ibrahim Demiroglu wieder zum Kader stoßen.

Dabringhauser TV – SV Jägerhaus Linde (Mi., 19.30 Uhr, Eifgen).

+ Marcel Polgar ist eine verlässliche Größe beim DTV. © Teinovic

Der DTV ist dabei, eine lange Zeit durchwachsene Saison zu einem positiven Abschluss zu bringen. Präsentiert sich die Mannschaft von Acar Sar bei dessen Abschiedstournee weiter so stabil wie in der jüngsten Zeit, könnte am Ende ein zufriedenstellender sechster Platz herausspringen. Dazu muss gegen die Wuppertaler gewonnen werden, die nur wegen des besseren Torverhältnisses im Abstiegskampf nicht auf dem Relegationsplatz stehen. Gegenwehr ist also zu erwarten. Marcel Maier (5. Gelbe), Benny Seifert und Johnny Schlockermann (beide verletzt) fehlen. „Zudem wird es aus beruflichen Gründen für einige Spieler eng, pünktlich zum Anpfiff vor Ort zu sein“, deutet Co-Trainer Michael Röttgen auf ein mögliches Problem hin.