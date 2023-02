Niederrheinpokal: Borner jubeln doppelt

Zwei Siege für den Verein in dieser Woche.

Die B-Junioren des SSV Bergisch Born haben die zweite Runde des Fußball-Niederrheinpokals erreicht. Die SF Hamborn 07 wurden mit 3:0 (0:0) bezwungen, weil Alessandro Forte, Julian Bernhard und Finn-Janik Roloff trafen. Zuvor hatten auch schon die C-Junioren der Borner Grund zum Jubeln gehabt, die sich in einer dramatischen Partie gegen die U15 der SF Baumberg, den Ligakonkurrenten in der Bergischen Leistungsklasse, mit 6:5 (1:1) nach Elfmeterschießen durchsetzten. Erst der jeweils achte Versuch brachte die Entscheidung: Borns Keeper Baran Yildiz parierte, David Monreal behielt die Nerven – fertig war der Einzug in die nächste Runde. In der regulären Spielzeit hatten die Gastgeber von einem Baumberger Eigentor profitiert.

Bis ins Elfmeterschießen ging auch die Partie der B-Junioren des FC Remscheid beim SV Solingen, wo die Gäste schließlich mit 4:5 (0:0, 1:1) nach Elfmeterschießen ausschieden. Nach einer roten Karte (47.) lange in Unterzahl spielend, gingen die Remscheider in der Verlängerung durch Mikail Sahiner mit 1:0 in Führung. Doch in der letzten Sekunde glich Solingen aus. Bitter!

Einige weitere Niederrheinpokal-Erstrundenpartien müssen noch nachgeholt werden. An diesem Mittwoch empfangen die Borner A-Junioren GW Wuppertal (20 Uhr, Born) und die C-Junioren des FC Remscheid den MSV Duisburg (18.30 Uhr, Jahnplatz). Am Freitag dann treffen die D-Juniorinnen des Hastener TV am Stadtpark um 17.30 Uhr auf den FSV Hilden, am Sonntag (11 Uhr, Griesberg) die A-Junioren des BV Burscheid auf den GSV Moers. fab