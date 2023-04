Nichts bleibt dem Zufall überlassen

Landesliga: Pflichtaufgaben für WTV und Panther III – Derby in Neuenkamp

Von Lars Hepp

Wermelskirchener TV – SSG Wuppertal (Sa., 18.30 Uhr, Schwanen). Drei Siege aus den vier noch ausstehenden Partien wollen die Wermelskirchener holen, um die Saison zu einem positiven Ende zu bringen. „Stand jetzt wird es auch keine Relegationsrunde für den Drittletzten geben. Wir wollen aber nichts dem Zufall überlassen und auf Nummer sicher gehen“, sagt Teamsprecher Lukas Hedderich vor der Heimpartie gegen den Vorletzten. Gerade die Erinnerungen aus dem Hinspiel, als das WTV-Team beim 25:35-Debakel die schwächste Saisonleistung ablieferte, sollen unbedingt wieder vergessen gemacht werden. Bis auf den am Finger verletzten Lutz Knürenhaus stehen alle Akteure für einen Einsatz bereit.

HC BSdL – ATV Hückeswagen (So., 13 Uhr, Neuenkamp). Mit zwei Punkten Vorsprung auf den Tabellendritten DJK Unitas Haan II und nach Pluspunkten einem Zähler mehr als die HGR-Zweite gehen die Bergischen Soldaten in den Saisonendspurt. Der Versuch, die Begegnung mit den Hückeswagenern zu verlegen, schlug kurzfristig fehl. „Von daher werden wir in personeller Hinsicht alles andere als gut aufgestellt sein. Auch die Motivation für die letzten Partien hält sich in Grenzen“, sagt Björn Sichelschmidt, der Trainer des Tabellenzweiten, der dennoch auf eine ansprechende Vorstellung seiner Truppe hofft.

Auch die als Tabellenachter in den Schlussspurt der Spielzeit gehenenden Hückeswagener können bei 21 Pluspunkten recht befreit aufspielen. In der Hinrunde gelang dem Team von Jens Greffin ein 29:28-Überraschungssieg.

TV Witzhelden – HSG Rade/Herbeck (So., 15 Uhr). Bis auf die Niederlage gegen den Tabellenführer aus Solingen-Ohligs verloren die Bergstädter in der Rückrunde keine weitere Partie, blicken somit auf eine gute Phase. „Jetzt wollen wir auch weiter punkten“, sagt Trainer Björn Frank vor der Auswärtspartie beim Tabellenneunten in Witzhelden. In personeller Hinsicht gibt es bei der HSG keinerlei Ausfälle zu beklagen. Mit einer geschlossenen Teamleistung soll im Höhendorf der zehnte Saisonsieg gelingen.

Bergische Panther III – Niederbergischer HC (So., 15 Uhr, Max-Siebold-Halle). Als klarer Favorit gehen die Akteure der Panther-Dritten in die Heimpartie gegen den bereits feststehenden Absteiger aus Neviges. Seit nunmehr sechs Partien warten die Schützlinge von Trainer Timo Adams allerdings auf einen Sieg, nach der langen Osterpause soll nun mit breiterem Kader wieder doppelt gepunktet werden. „Das wäre auch extrem wichtig für die Moral im Team“, findet Teamsprecher Angelos Romas. Tobias Falkner und Moritz Theisen (beide Knie) sowie Sebastian Hahne (Aufbautraining) werden sich mit der Rolle des Zuschauers begnügen müssen.

Endspurt

Nach diesem Wochenende warten noch drei Spieltage auf die Handball-Landesligisten, ehe auch diese Saison in den Büchern ist. Dabei kommt es noch zu den Derbys HGR II gegen Panther III (29.4.), WTV gegen Rade/Herbeck (6.5.), ATV gegen HGR II (7.5.) und Rade/Herbeck gegen HC BSdL (13.5.).