Philipp Schmitz will weg vom Image des Königs vom Punkt

Der Handballer der Panther will nicht nur auf Siebenmeter reduziert werden. Er hofft auf mehr Spielanteile.

Von Andreas Dach

Irgendwann endet die imponierendste Serie einmal. Philipp Schmitz, Handballer der HSG Bergische Panther, kann aus dem Nähkästchen plaudern. 32 Siebenmeter hatte der Linksaußen und Mittelmann des Handball-Regionalligisten in Folge verwandelt, als er vor knapp einer Woche in der vorgezogenen Meisterschaftspartie gegen Rheinbach-Wormersdorf scheiterte.

Der gegnerische Torhüter entschied sich aus Sicht des Schützen für die linke untere Ecke, Schmitz warf nach rechts oben. Das war schlau. Problem nur: Das Leder klatschte genau ans Lattenkreuz und von dort zurück ins Spielfeld. „Ich hätte mir schon noch ein paar mehr verwandelte Siebenmeter gewünscht“, gibt der 21-Jährige zu. „Irgendwann musste es aber ja mal passieren.“

„Ohne Fehlwurf hätte ich einige Kisten Kölsch bekommen!“

Philipp Schmitz, Handballer

Was bedeutet, dass der Druck gleichermaßen weg wie gestiegen ist. Klingt merkwürdig, lässt sich aber durch Schmitz´ Erklärungen prima darstellen. Der Druck der Serie ist für den talentierten Handballer weg: „Ich hätte einige Kisten Kölsch bekommen, wenn ich in der gesamten Saison ohne Fehlwurf geblieben wäre.“ Auf der anderen Seite wird es nun enger, das Versprechen gegenüber Marcel Mutz einzuhalten. Dem Trainer gegenüber hatte Schmitz nämlich angekündigt: „Von 50 Siebenmetern verwerfe ich nur drei.“ Abwarten, was in den bevorstehenden Spitzenspielen gegen den TV Aldekerk und TuSEM Essen II passiert.

Ohnehin wäre es fatal, den leidenschaftlichen Handballer alleine auf die Siebenmeter zu reduzieren. Er kann mehr, ist mit seiner Spielintelligenz und seinen Finessen einer, der den Panthern gut zu Gesicht steht. Wissend, dass er sich auf „seinen“ Positionen mit sehr starken Spielern im Konkurrenzkampf befindet. „Sven Jesussek hat zuletzt gute Spiele abgeliefert“, gibt Schmitz ehrlich zu. Bedeutet: Auf Linksaußen wird es schon einmal schwierig. Und in der Mitte, seiner eigentlichen Domäne aus Jugendzeiten, sind Justus Ueberholz und Alex Zapf erfahrener, abgezockter und auch körperlich stärker.

Also stellt sich der gebürtige Leverkusener hinten an und wartet geduldig auf seine Chance(n). Bei den Siebenmetern sowieso, vermehrt auch im Spiel. „Ich sehe, wie sich die Mannschaft zunehmend verjüngst, und ich hoffe, in Zukunft ein wichtiger Bestandteil bei diesem Prozess zu sein“, stellt der künftige Gymnasiallehrer (Sport und Geschichte) klar.

Tipps holt sich der Siebenmeter-Spezialist gerne bei seinem Vater. „Er ist mein Vorbild“, sagt Philipp Schmitz. Wissend, dass er sich auf seinen Papa verlassen kann, auf Christian „Backes“ Schmitz. Auf dieses Hilgener Handball-Urgestein, das inzwischen bei den Heimspielen der Panther als Hallensprecher fungiert. „Er ist mein größter Kritiker, wenn ich schlecht gespielt habe“, berichtet Philipp Schmitz. Die Vor- und Nachbesprechung zwischen den beiden ist längst Kult. Sie findet unter vier Augen statt. Ganz sachlich.

Klar, dass „Backes“ Schmitz stolz ist auf seinen Filius. Wenn sein Junge am Ball ist, glänzen seine Augen. Dann wird er ein ganzes Stück weit an seine eigenen aktiven Zeiten erinnert. Man darf gespannt sein, wie sich der talentierte Bursche entwickelt. Jedenfalls ist er sehr gut ausgebildet. Schmitz hat in Hilgen begonnen, hat später beim JHC Wermelskirchen in der C-Jugend gespielt, ehe er zum Bergischen HC gewechselt ist. Dort hatte er einen Stammplatz in der Mitte, hat viel zu den guten Auftritten in der A-Jugend-Bundesliga beigetragen.

Lars Hepp gehört den Förderern von Schmitz

Auch Lars Hepp gilt als Förderer von Philipp Schmitz: „Er hat mich damals nach Hagen geholt.“ Der blutjunge Handballer kam in der 2. Mannschaft in der Oberliga zum Einsatz, konnte sogar in der Ersten auf „zwei, drei Einsätze in der 3. Liga“ verweisen.

Jetzt spielt der „glückliche Single“ im zweiten Jahr bei den Panthern, genießt den Höhenflug. Den seines Vereins: „Wir haben eine Super-Mannschaft. Ich komme mit allen Spielern prima zurecht.“ Und seinen persönlichen, der er aber selbstkritisch begleitet. „Ich weiß, dass mir etwas der Körper fehlt“, sagt er. „Da werde ich einiges dran tun müssen.“

Im Team ist er anerkannt, obwohl er zu den Jüngsten gehört. Weil der eigentlich introvertiert wirkende Philipp Schmitz intern durchaus verbal auftrumpft: „Ich bin immer gut für einen Spruch.“ Und am Sonntag beim Topspiel für Aldekerk auch für die Siebenmeter. Mindestens.