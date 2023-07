Hastener TV und SV 09/35 haben große Ziele in der Kreisliga A

Nicht lange zittern und Große ärgern, ist das Motto der beiden Fußballteams.

Von Andreas Dach

Bergisches Land. Nächster Teil unserer Lupe: Diesmal richten wir bei den Fußballern der Kreisliga A den Fokus auf den SV 09/35 Wermelskirchen II und den Hastener TV.

SV 09/35 Wermelskirchen II

Noch einmal möchte man beim SV 09/35 II nicht so lange zittern, bis der Klassenerhalt feststeht. „Wir wollen deutlich früher nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben“, formuliert Trainer Fritz Schmitz das wichtigste Ziel der Zweitvertretung. Um eine Verbesserung auf allen Ebenen in die Mannschaft zu bringen, arbeitet man künftig zu dritt im Trainerteam. Neben Schmitz und Marcel Pfeiffer, die in der vergangenen Saison schon die Marschrichtung vorgaben, wird jetzt auch noch Carmelo Salpetro sein Wissen einbringen. Der Routinier hatte bis zuletzt beim SSV Bergisch Born seine Tore geschossen, will jetzt nur spielen „wenn Bedarf“ besteht.

„Wir konnten Carmelo relativ schnell für unsere Idee begeistern“, sagt Schmitz glücklich. So geht man die Aufgaben mit großer Vorfreude an. Beim Trainingsauftakt unlängst waren 25 Spieler dabei, sieben noch im Urlaub.

Die Wermelskirchener setzen auf einen großen Kader, welchen Bo Westphal, Yannick Dudenhausen (beide aus beruflichen Gründen), Tom Broja (aus beruflichen und privaten Gründen) und Nico Aust (3. Mannschaft) verlassen haben. Neu dazugestoßen sind Tom Neumann, Dario Bonanno, Henrik Geis, Tobias Kießling (alle eigene A-Jugend), Kevin Salpetro (früher Born II und Pohlhausen, zuletzt inaktiv) und Aaron Lederle (Dabringhauser TV).

Das Vorbereitungsprogramm ist ordentlich vollgepackt. Zu den Höhepunkten gehörte das Trainingslager im Eifgen (7. bis 9. Juli) und gehört der selbst ausgerichtete „Wermelskirchen-Cup“, zu welchem am 22. Juli der DTV III, Dhünn II und der SSV Bergisch Born II zu Gast sind.

Gemeinsam stark? Der Hastener TV hat sich eine Menge für die kommende Spielzeit vorgenommen.

Hastener TV

Nach der Hälfte der Saison hatte der HTV auf Platz elf gelegen. Mit vergleichsweise mickrigen 21 Punkten auf dem Konto und dem bangen Blick gen Tabellenkeller gerichtet. Frei von Abstiegssorgen? Davon konnte im Winter 2022/2023 keine Rede sein. Was folgte, war eine geniale Aufholjagd, welche für Platz vier am Saisonende sorgte. Die 60 Punkte, die es unter dem Strich noch geworden sind, sorgten für Freude am Stadtpark.

„Daran wollen wir in der neuen Spielzeit anknüpfen“, sagt Trainer Giuseppe Zizzi, der an der Linie gemeinsam mit Olaf Kampe die Verantwortung trägt. Wie schon in der Rückrunde der letzten Saison, nachdem Constancio Castano Lagar ausgeschieden war. „Das hat super geklappt“, sagt Zizzi, der die Aufgabenteilung auch aus emotionaler Sicht sieht: „Ich bin eher der ruhige Vertreter, Olaf ist der temperamentvollere.“ Am 10. Juli begann man mit dem Training, erster Testspielgegner ist der SV Jägerhaus-Linde (23. Juli). Wie lautet die Zielsetzung für die Spielzeit? „Wir wollen die Mannschaften von oben ärgern“, stellt Zizzi heraus. Als Favoriten sieht er den VfB Marathon, den SC 08 Rade und die SG Hackenberg.

Ein paar Worte zu Kampe: Der 31-Jährige ist beim HTV nicht alleine als Trainer, sondern auch als Abteilungsleiter Fußball und als Sponsoren-Beauftragter unterwegs. Er betont: „Mein Ziel ist es, nicht nur den Spaß, sondern auch den sportlichen Erfolg mit dem Fußball zum Stadtpark zurückzubringen.“

Auf Spielerseite steht Tom Brosche (hört erst einmal auf) nicht mehr zur Verfügung. Dafür freut man sich über vier Zugänge: Davide Fragola (eigene A-Jugend), Luca Fischer (Bayer Wuppertal), Dustin Kirn (SC 08 Radevormwald II) und Lukas Reichmann (reaktiviert).

RGA-Serie

Mitte August beginnt die neue Spielzeit in der Fußball-Kreisliga A. Genauer gesagt: am 12./13. August. Wir schauen uns genau an, wie sich die Kader der einzelnen Clubs verändert haben, wie ihre jeweilige Spielstärke einzuschätzen ist und wie die Ziele lauten. Kurz: Wir kramen wieder die Lupe heraus.

