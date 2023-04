Neuformierter Amboss überrascht mit Auftakt-Auswärtssieg

-fab- Mit einem 6:0 (0:0)-Auswärtserfolg bei den Münster Mammuts ist Football-Oberligist AFC Remscheid Amboss ein überraschender wie wichtiger Start in die neue Saison gelungen. In einer umkämpften Abwehrschlacht warf die Mannschaft um den spielenden Headcoach Willie Sheird von Beginn an alles in die Waagschale und belohnte sich im Schlussviertel mit dem siegbringenden Touchdown. Nach Zuspiel von Erik Hensch, der in der zweiten Halbzeit von Sheird die Quarterback-Position übernommen hatte, besorgte der nun als Receiver spielende Cheftrainer selbst die umjubelten Punkte.