Neuer Trainer soll schon bald präsentiert werden

Dass Trainer Alexander Zapf die HG Remscheid am Saisonende verlässt, ist bekannt. Doch wer wird sein Nachfolger beim Handball-Regionalligisten? „Vielleicht können wir am kommenden Wochenende schon mehr sagen“, verriet Geschäftsführer Tiberius Jeck nach dem hart erkämpften 27:24 (14:16) gegen den Neusser HV. Viel mehr wollte er nicht verraten. Nur: „Es wird jemand, den wahrscheinlich niemand auf der Rechnung hat.“ Also kein Lars Hepp, Jens Reinarz, Maik Handschke, Ceven Klatt, Maik Pallach, Ace Jonovski oder Ulli Kriebel, die gerade in der Szene heiß gehandelt werden? Es bleibt spannend bei der HGR.