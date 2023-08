Neue und alte Besen wollen gut kehren

Unter der Lupe: Die TG Hilgen möchte in der Kreisliga A unter die ersten Fünf, der BV 10 nicht absteigen.

Man kennt sich, man vertraut sich, man mag sich. Nicht die schlechtesten Voraussetzungen, um das kommende Jahr in der Fußball-Kreisliga A gemeinsam anzugehen. „Wir haben immer Kontakt gehabt“, sagt Oliver Heesen, der neue Trainer der TG Hilgen. Und nennt Mitstreiter von früher. Wie Jan-Mark Vollmann oder Sebastian Dahlmann. Dabei sind es noch mehr, die er aus seinem früheren und zukünftigen Club kennt. Zwei Jahre hat der mittlerweile 47-Jährige einst die Schuhe für die Turngemeinde geschnürt, danach hatte er sein fußballerisches Revier nebenan beim VfL Witzhelden gefunden. Als langjähriger Trainer der Seniorenmannschaft, zuletzt zwei Jahre als Coach der A-Jugend.

„Es hat mich gejuckt, jetzt wieder ein Erwachsenenteam zu übernehmen“, sagt der in einem Holzhandel als Außendienstler tätige Heesen. Er vergleicht dabei die TGH mit dem Vorgängerclub: „Man setzt auch hier viel auf eigene Leute und auf Kontinuität. Das mag ich.“ An seiner Seite als Co- und Spielertrainer fungiert Mickel Heller. Heesen: „Klaus Nierhoff (Leiter der Fußballabteilung – die Red.) hatte ihn vorgeschlagen. Wir kannten uns nicht, aber Mickel kennt die Mannschaft und die Teams des Kreises. Da passt das doch gut.“

Bereits am 29. Juni hat die TGH das Training aufgenommen und auch schon einige Testspiele absolviert. Unter anderem gegen den VfL Witzhelden, welches gleich mit 7:1 gewonnen wurde. „Das hat mich gefreut, tat aber auch weh“, gibt Heesen zu. Erklärend: „Ich bin beim VfL noch als Beisitzer im Vorstand tätig.“ Was mit der TGH abgesprochen sei und keine Probleme bereite. Das Spiel gegen den SC Leichlingen wurde beim Stand von 2:1 wegen Unwetters abgebrochen, vom TSV Solingen II trennte man sich mit 3:3, gegen Adler Dellbrück III verlor die TGH II mit 2:4. Deutliche Niederlagen gab es beim VfR Hangelar (0:8) und gegen den TuS Buisdorf (0:5). Jetzt freut man sich auf den Test beim SSV Bergisch Born (6. August).

Der Kader hat sich nur marginal verändert. Emre Turak, Marco Treutler, Marian Opitz und Christian Herold sind nach längeren Pausen wieder am Ball. „Sie tun uns gut“, glaubt Heesen. Dazu kommt Tobias Müller (Bechen). Den Verein verlassen haben Ramazan Karacaer (BV Burscheid), Sakaria Ousrout (Ziel unbekannt) und Arlind Sejfullahu (TuRa Süd?). „Wir wollen uns unter den Top 5 etablieren“, nennt Mickel Heller das Saisonziel. „Die letzte Spielzeit war ein großer Ausrutscher.“ Da war man Achter geworden, sogar noch hinter der eigenen Zweiten.

Vor einer schwierigen Saison könnte der BV 10 Remscheid stehen. Glaubt jedenfalls Trainer Ramazan Dagdas: „Vier Leistungsträger haben uns verlassen, neu dazugekommen sind nur ganz junge Spieler. Größtenteils aus der Kreisliga B. Wir müssen sehen, dass wir nicht unten reinrutschen.“

So wird man bei den Zehnern weniger auf individuelle Klasse setzen können, sondern die mannschaftliche Geschlossenheit noch mehr in den Vordergrund stellen. Noch einmal Dagdas: „Nur darüber können wir etwas reißen.“ Vom Vorhaben, sich selbst, Co-Trainer Vasfi Ince und Torwart-Trainer Marco Wronischewsky nicht mehr aufs Feld zu schicken, wird man partiell wohl immer mal wieder abrücken müssen.

+ Oliver Heesen ist neu am Trainerruder der TG Hilgen. © TGH

Den Club verlassen haben Orlando Paulo Samuel (TuRa Süd), Mohamed Cissé (VfB Marathon), Yahya Alkan (Inter Monheim) und Fabio Fornarelli (nicht mehr aufgetaucht). Dazu dazugekommen sind Joshua Nicholos Pedro de Leon, Ali Azouaghe, Amin El Abasi Azzaoui (alle eigene 3. Mannschaft) und Bülent Calikusu (SC Ayyildiz II). „Wir sind und bleiben eine Multi-Kulti-Truppe“, sagt Dagdas, der unter anderem Spieler aus der Türkei, dem Irak, Algerien und Marokko in seinem Team hat.

Der erste Test beim TSV Ronsdorf II wurde mit 3:2 gewonnen, gegen die eigene Vierte gab es nur ein 2:2, schließlich wurde bei den Wichlinghauser Kickers mit 4:6 und beim SSV Sudberg II mit 3:10 verloren.

Serie

In Kürze – am 13. August – beginnt für die Clubs in der Fußball-Kreisliga A die neue Meisterschaftsrunde. Was bedeutet, dass sich die Teams in der Schlussphase der Vorbereitung befinden. Wir nehmen die einzelnen Vereine unter die Lupe und schätzen ihre Chancen für die neue Spielzeit ein.