Neue Schiris werden gebraucht – nur bei den Erwachsenen

Bald startet der nächste Anwärterlehrgang.

Von Andreas Dach

Was für die Fußballer gilt, ist auch bei den Handballern nicht anders: Neue Schiedsrichter sind gesucht, gewünscht, gefragt. Umso glücklicher schätzt man sich beim Bergischen Handballkreis, dass für den nächsten Anwärterlehrgang bereits 40 Anmeldungen vorliegen.

Eine stolze Zahl, die allerdings ein fettes „Aber“ nach sich zieht. Denn: Ein Großteil der künftigen Unparteiischen besteht aus Kindern im Alter von etwa zwölf Jahren.

Dass sie sich für das Amt interessieren, ist prima. Erwachsenenspiele können sie aber halt nicht leiten, bestenfalls Partien der E- und F-Jugend. Und deshalb hat man sich

Kommen aus dem Erwachsenenbereich aber noch Anmeldungen hinzu, würden wir das zulassen“, sagt Knut Kolk in seiner Funktion als Kreis-Schiedsrichterwart. Vor allem erfahrene erwachsene Handballer würde man in dem Bereich herzlich begrüßen. „Im Alter zwischen 25 und 45 Jahren fehlen uns Leute in der Masse“, macht Kolk deutlich.

Wie erfolgt die Anmeldung für den Lehrgang?

Bevor es vom 22. April bis nach den Sommerferien an den Lehrstoff geht, würde er noch Anmeldungen für den Anwärterlehrgang entgegennehmen. Bis zum Donnerstag vor Ostern (6. April). Anmeldungen gehen per Mail an: knut.kolk@bhk-handball.de. Oder aber man nimmt telefonisch Kontakt mit ihm auf unter Tel. (01 51) 70 13 41 63.

Vor dem Lehrgangsbeginn gibt es eine Infoveranstaltung am 21. April. Danach sind folgende Termine einzuplanen: 22. April, 29. April, 6. Mai, 13. Mai, 3. Juni und 17. Juni (jeweils von 10 bis höchstens 14 Uhr).

Die theoretische Prüfung findet am 12. und 13. August zwischen 10 und 18 Uhr statt. Eine Woche später (19./20. August) ist der praktische Part vorgesehen. Lehrgangsorte sind voraussichtlich Haan und Radevormwald.