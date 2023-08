Neue Ligenstruktur – das alles wird sich ändern

Handball Nordrhein veröffentlicht die neuen Durchführungsbestimmungen. So sollen die Ligen in Zukunft funktionieren.

Von Lutz Clauberg

Solingen. Handball Nordrhein hat die Katze aus dem Sack gelassen und die Durchführungsbestimmungen veröffentlicht. Nur noch 2023/24 bleibt demnach die vierstufige Ligen-struktur im Seniorenbereich (Männer und Frauen) mit Regionalliga, Oberliga, Verbandsliga und Landesliga bestehen – 2024/25 gibt es lediglich drei Ligen: Regional-, Ober- und Verbandsliga – gemäß einer Vorgabe des Deutschen Handball-Bundes (DHB).

Auf über 160 Seiten werden alle möglichen Szenarien skizziert, wie in der sogenannten „Qualifikations-Saison“ nach der Verschmelzung von Niederrhein und Mittelrhein mit Auf- und Abstiegen umgegangen wird. Fix ist, dass der Regionalliga-Meister der Männer in die 3. Liga aufsteigt; der Regionalliga-Meister der Frauen laut DHB-Ausschreibung eine Aufstiegsrunde bestreiten muss; die Oberliga-Meister (Männer und Frauen) in die Regionalliga aufsteigen; alle Kreismeister in die neue Verbandsliga (6. Liga; vormals Landesliga) aufsteigen.

Viel hängt davon ab, wie viele Teams aus der 3. Liga absteigen

Bei den Männern wird es 2024/25 drei statt zwei Oberliga-Staffeln geben (42 Teams, vorher 28; Frauen: weiter zwei Staffeln mit 28 Mannschaften). Die Männer-Verbandsliga besteht aus dann sechs Staffeln (insgesamt 84 Teams), bei den Frauen aus vier Staffeln (56) – bestückt mit den Aufsteigern aus den Kreisen, den Qualifikanten aus den noch existierenden Verbands- und Landesligen sowie Absteigern aus der Oberliga. Das alles in Abhängigkeit davon, wie viele Nordrhein-Teams aus der 3. Liga absteigen. Ein krasses, wenn auch ziemlich unwahrscheinliches Beispiel: Fünf Absteiger aus der 3. Liga Frauen in den Nordrhein könnten dazu führen, dass sieben Nordrhein-Regionalligisten in die Oberliga müssen. Kommen diese alle vom Niederrhein, müssten die Bergischen Panther in der Oberliga (Staffel 1, Niederrhein) schon Siebter werden, um die 5. Liga zu halten. In der aktuellen Verbandsliga (Staffel 2, Niederrhein) wären der Wermelskirchener TV und die HSG Radevormwald/Herbeck in der Pflicht, Erster zu werden, um das Startrecht für die neue Oberliga zu bekommen. Und der Wermelskirchener TV II und die Bergischen Panther II (Landesliga-Staffel 2, Niederrhein) müssen im genannten Fall Meister oder Vize-Meister werden – sonst geht es zurück in den Bergischen Handball-Kreis (BHK).

Bei den Männern gibt es ebenfalls krasse Szenarien, in denen Verbandsligist Bergische Panther II Rang vier erreichen muss, damit es in der 5. Liga weitergeht. Für die aktuellen Landesligisten HG Remscheid II, HSG Radevormwald/Herbeck, HC BSdL, Wermelskirchener TV sollte es schon der achte Platz werden, damit es etwas wird mit der neuen Verbandsliga.