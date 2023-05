Neu gegründet: RTB behält die Nerven und gewinnt Turnier

Es gibt die Mannschaft noch nicht wirklich lange. Umso erstaunlicher, dass das Special-Hockey-Team des Reinshagener TB, das sich aus geistig oder körperlich behinderten Sportlern zusammensetzt, schon einen solchen Erfolg feiern konnte. Eigentlich hatte der RTB, der von Ulrike Kirchhoff trainiert wird, nur vorgehabt, in der Kategorie „Beginners“ bei einem Turnier des ETB Schwarz-Weiß in Essen Wettkampfluft zu schnuppern. Doch dann klappte das so gut, dass alle Gruppenspiele gewonnen wurden und man im Finale stand. Das hatte es dann in sich. Nachdem es nach der regulären Spielzeit 2:2 gestanden hatte, musste ein Penaltyschießen her. Trotz der großen Anspannung behielten die Remscheider die Nerven und siegten.