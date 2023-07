Heinz-Werner Neikes folgt beim FCR auf Trögel

Es ist ein nahtloser Übergang.

Remscheid. Heinz-Werner „Heiner“ Neikes ist Nachfolger von Ralf Trögel, der sein Amt als Schatzmeister des FC Remscheid zum 30. Juni niedergelegt hatte. Bis zur nächsten Wahl des Vorstands des Landesligisten im Jahr 2024 bekleidet der 67-Jährige nun kommissarisch das Amt. Im administrativen Bereich wird ihn dabei das frühere Vorstandsmitglied Peter Helbeck unterstützen.

FCR-Vorsitzender Ralf Niemeyer betont: „Mein Vertrauen in beide Personen ist riesengroß. Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit.“ Und FCR-Geschäftsführer Thorsten Greuling ergänzt: „Wir sind froh, dass wir in diesem sehr wichtigen Bereich jetzt keine lange Vakanz haben.“ Neikes ist im Ruhestand und hat davor in steuer- und wirtschaftsberatenden Berufen gearbeitet. -pk-