Nächste Saison sollen vier Titel her

Mike Neubauer ist neuer Sportlicher Leiter beim Rollhockey-Bundesligisten IGR. In Remscheid will er einiges bewegen.

Von Peter Kuhlendahl

Lassen Sie uns mit einer eher provokanten Frage starten: Sind Sie froh, dass Sie nicht bei einem Double-Sieger eingestiegen sind?

Mike Neubauer: Ehrlich gesagt ist mir das völlig egal. Ich blicke eh nicht auf die Bundesliga oder den nationalen Pokal. Ich habe Europa im Visier und schaue im Verein auf die U9.

Mögen Sie das näher erläutern?

Neubauer: Für den Rollhockeysport in Deutschland ist es nicht mehr kurz vor oder nach Zwölf, es ist schon eher halb Eins. Im Grunde gibt es doch nur noch NRW-Vereine, die andere Teams mit einer gewissen Ignoranz begegnen. Die Clubs hier haben, oder werden in absehbarer Zeit große Probleme bekommen. Es muss von den jüngsten Nachwuchsspielern an besser gearbeitet werden. Nur dann kann man in die europäische Spitze vordringen. Das ist, auch wenn es sich arrogant anhört, mein Ziel.

Wie ordnen Sie da die Teams der IGR aktuell ein?

Neubauer: Auch wenn sich die Frauen in dieser Saison in den Endspielen um die Deutsche Meisterschaft und im Pokal gegen Iserlohn geschlagen geben mussten, werden sie in den nächsten Jahren national unschlagbar sein. Am Sonntag haben beide Teams Damen-Rollhockey auf aller höchstem Niveau gezeigt. Es waren Kleinigkeiten, die schließlich zum Sieg für Iserlohn geführt haben. Für die Zukunft ist die IGR aber bestens gerüstet und aufgestellt. Auch durch die tolle Arbeit von Marcus Feldhoff, der in meinen Augen aktuell der beste deutsche Trainer ist.

Auch die Herren mussten sich in beiden Wettbewerben in den Finalspielen geschlagen geben...

Neubauer: Es war natürlich sehr bitter, am Sonntag gegen Cronenberg auf diese Art und Weise zu verlieren. Es waren aber auch hier Nuancen, die über Sieg und Niederlage entschieden haben. Nehmen Sie die Situation, dass es die Remscheider nicht geschafft haben, das zehnte Teamfoul zu ziehen und damit einen Direkten zu bekommen. Fast eine Viertelstunde hat es nicht geklappt. Natürlich müssen die Schiedsrichter es pfeifen. Aber da hätten die Jungs mehr drauf spielen müssen. Aber auch dieses Finale war mit all seinen Facetten richtig klasse.

Und dann gab es da noch RSC-Spielertrainer Jordi Molet, der auch sehr negativ aufgefallen ist...

Neubauer: Aber nicht deshalb der entscheidende Mann war, warum die Cronenberger am Ende gewonnen haben. Seine Routine und seine Erfahrung auf der Bank und auf der Platte waren entscheidend.

Was kann man aus dieser Finalniederlagenserie jetzt mit in die Sommerpause nehmen?

Neubauer: Erst mal schnell alles abhaken. Tiefgreifende Analysen muss man jetzt nicht mehr vornehmen. Die Saison ist vorbei. Im Hintergrund arbeiten wir nun an den entscheidenden Schräubchen, um die kleinen Unterschiede zu den Teams, die in dieser Saison gewonnen haben, auszugleichen.

Und mit welchen Zielen geht es dann in die neue Saison?

Neubauer (lacht): Wir waren jetzt in vier Endspielen. Das wollen wir auch in der neuen Saison. Aber dann wollen wir auch sämtliche Titel gewinnen.

Bei den Herren gibt es mit Timo Meier einen neuen Trainer, der mit Rollhockey bisher gar nichts am Hut hatte...

Neubauer: Ich hatte bisher nur kurz mit ihm Kontakt. Timo ist in allem, was er macht, ein Perfektionist. Ich glaube, er hat sich in den letzten Wochen jedes Video über Rollhockey reingezogen, was er bekommen konnte. Und gerade im Bereich der Trainingslehre wird er viele neue Impulse geben.

Sie selbst waren Nationaltrainer bei den Herren und Frauen. Sie haben viele Jahre erfolgreich in der Bundesliga den RSC Cronenberg gecoacht. Würden Sie im Fall der Fälle an der Bande eingreifen?

Neubauer: Nein. Egal, was passiert. Ich halte die Füße still. Das ist auch überhaupt nicht meine Intention. Ich habe nicht die Zeit, regelmäßig ein Team zu trainieren, und das würde auch gar nicht zu meinen Lebensumständen passen.

Wie sehen die aus?

Neubauer: Mein Lebensmittelpunkt ist mittlerweile in Portugal. Ich arbeite als Innenarchitekt und betreue auch Projekte in Deutschland. Aus diesem Grund bin ich auch immer wieder einige Monate hier. Meine Lebensgefährtin und ich haben noch ein Haus in Beyenburg. Das ist ja von Remscheid aus quasi um die Ecke.

Das dürfte aber nicht das Hauptaugenmerk für Ihr Engagement bei der IGR gewesen sein. Wie kam es überhaupt dazu, dass Sie Sportlicher Leiter beim Remscheider Bundesligisten geworden sind?

Neubauer: Durch Markus Feldhoff. Mit ihm habe ich ja beim Projekt 2020 zusammengearbeitet, das dann ja bekanntlich vom Verband förmlich abgeschossen wurde. Wir wollten alte Zöpfe abschneiden, was dem einen oder anderen nicht gepasst hat.

Können Sie das Projekt noch mal kurz skizzieren?

Neubauer: Es bezog sich ja auf den weiblichen Rollhockey-Nachwuchs in Deutschland. Die ständige Sichtung der Spielerinnen sollte mit zehn Jahren beginnen. Dann sollte eine kontinuierliche Ausbildung durch sämtliche Jahrgänge bis in die Senioren-Nationalmannschaft stattfinden.

Und dies soll nun ähnlich bei der IGR aufgebaut werden?

Neubauer: Genau. Aus diesem Grund erwähnte ich zu Beginn des Gesprächs die U9. Wichtig ist jetzt erst einmal, dass wir alle Trainer mit ins Boot holen, damit alle nach der gleichen Idee trainieren. Dabei muss man offen auf alle Beteiligten zugehen.

So ein Projekt kling nach einem langen Atem, den man haben muss...

Neubauer: Natürlich. Fünf bis zehn Jahre muss man einplanen.

Mit Mike Neubauer?

Neubauer: Ich setze immer auf eine langfristige Zusammenarbeit. Das Projekt 2020 hatte ja auch im Jahr 2010 begonnen.

ZUR PERSON

MIKE NEUBAUER Der neue Sportliche Leiter der IGR Remscheid wurde am 31. August 1967 in Düsseldorf geboren. Sein Vater hat den Bundesligisten TuS Düsseldorf-Nord gegründet, wo Neubauers sportliche Karriere begann. In den 90er-Jahren hat er zwei Jahre als Profi in Portugal gespielt. Nach seiner aktiven Karriere ist er ins Trainergeschäft eingestiegen. Sieben Jahre hat er beim RSC Cronenberg an der Bande gestanden, hat dort zahlreiche Deutsche Meisterschaften und Pokalsiege gefeiert. Als Trainer war er auch bei den Nationalmannschaften der Herren und Damen aktiv.