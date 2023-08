Nachzügler geht an den Start

Remscheid. Bisher hat es in der Kreisliga B Rückzüge beziehungsweise Spekulationen um Rückzüge gegeben. Jetzt kommt kurz vor dem Saisonstart ein Neuzugang dazu. Der 1. FC Klausen hat eine 2. Mannschaft nachgemeldet, obwohl der 10. Juli eigentlich der Stichtag dafür war. „Das ist vor dem Saisonstart in der untersten Klasse möglich, falls es in der Liga noch freie Plätze gibt“, berichtet Mohamed Bahaddou vom Fußballkreis Remscheid, der für die Kreisliga B zuständig ist. Zum Auftakt müssen die Klausener am Sonntag (10.30 Uhr) beim SSV Dhünn II ran. pk