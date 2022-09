Nachwuchs misst sich

Golf: Dreibäumen

Der Golfclub Dreibäumen richtet an diesem Sonntag auf seiner Anlage die NRW-Nachwuchsmeisterschaft für Spielerinnen und Spieler bis zwölf Jahre aus. An diesem hochklassigen Jugendturnier nehmen rund 60 Aktive aus ganz NRW teil. Unter ihnen ist auch Lennon Wright vom gastgebenden Verein, der bereits über ein einstelliges Handicap verfügt.

Dies ist auch ein Beweis für die gute Jugendarbeit in Dreibäumen unter dem festangestellten Trainer Peter Wright, der in den vergangenen fünf Jahren von Richard-Otto Bremicker gesponsert worden ist. Eine Zusammenarbeit, die vielleicht am Sonntag auch weitere Früchte bei der NRW-Meisterschaft tragen wird. pk