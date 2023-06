Synchronschwimmen: Nachwuchs gerne gesehen

Synchronschwimmen: TSV weicht auch nach Remscheid aus

Remscheid./Solingen.-pk- Dass sie eine echte Randsportart im Angebot haben, ist allen Beteiligten durchaus bewusst. Synchronschwimmen gehört nicht unbedingt zu den Sportarten, die im Mittelpunkt der großen Öffentlichkeit steht. Aber seit fast zwei Jahrzehnten wird sie beim TSV Aufderhöhe angeboten.

„Meine Lebensgefährtin hat mich damals darauf gebracht. Und seitdem gehört es zu unserem Angebot“, berichtet Thomas Fuhlbrügge, der Vorsitzende der TSV-Schwimmabteilung.

Die Solinger haben es längst in die nationale Spitze geschafft. Haben am vergangenen Wochenende bereits zum zweiten Mal im Sportbad am Park in Remscheid die Deutsche Meisterschaft ausgerichtet. Mit Großveranstaltungen weichen sie in die Nachbarstadt aus, da es in der Klingenstadt keine geeignete Wettkampfstätte gibt. Das Sportbad eignet sich als Austragungsort für Wettkämpfe.

Und erfolgreich waren sie bei der DM in Remscheid auch. In der Altersklasse B schrammte Ekatarina Kuzminskaya nur knapp an der Bronzemedaille vorbei.

Gerne gesehen sind derweil Nachwuchsaktive, die sich der außergewöhnlichen und anspruchsvollen Sportart stellen möchten. Voraussetzung ist, dass man die Grundschwimmarten natürlich beherrscht. Wer Interesse hat, kann sich per E-Mail an Thomas Fuhlbrügge wenden: thomas.fuhlbrügge@tsv-solingen.de