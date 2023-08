Nachwuchs spielt bei der Deutschen Meisterschaft

Bergisches Land. Damit haben sie selbst nicht gerechnet. Und Marc Rogge, der Jugendwart des Golfclubs Dreibäumen, nennt diesen Erfolg sensationell. Ein Nachwuchsteam des Vereins nimmt an diesem Wochenende am Bundesfinale der Deutschen Mannschaftsmeisterschaften in der Altersklasse bis 14 Jahre teil. Das Turnier findet am Samstag und Sonntag im Land-Golf-Club Schloss Moyland in Bedburg im Kreis Kleve statt.