Nach Stralsund nicht nur zum Duschen

Für Justus Ueberholz wird es am Samstag in Stralsund ähnlich „packend“ werden wie vor wenigen Tagen beim Heimspiel gegen die HSG Rodgau Nieder-Roden.

Handball: Panther in DHB-Pokal-Quali – HGR in Regionalliga gegen Dinslaken – Panther II bei Lintorf II.

DHB-Pokal-Qualifikationsrunde: Stralsunder HV – Bergische Panther (Sa., 18 Uhr). Am Samstagmorgen um 7 Uhr macht sich der Bus von Hilgen aus auf den Weg. Nicht nach Longerich, nicht nach Aldekerk, nicht nach Hamm. Wer in die erste Hauptrunde des DHB-Pokals möchte, muss als Handball-Drittligist schon mal längere Strecken auf sich nehmen. Wie in diesem Fall nach Mecklenburg-Vorpommern.

Eine gut achtstündige Fahrt haben die Panther eingeplant, dazu kommt eine längere Pause. Spätestens um 16.30 Uhr will man in Stralsund ankommen. Ein Spaziergang, die Besprechung, die Spielvorbereitung – dann geht es los.

„Wir wissen, dass wir Außenseiter sind“, sagt Trainer Marcel Mutz. Er muss hoch oben an der Ostsee zwei Säulen ersetzen. Henrik Heider leidet unverändert an starken Kopfschmerzen. Eine Diagnose liegt noch nicht vor. Zudem fehlt Max Weiß aus privaten Gründen. So ist zwar eine personelle Flickschusterei angesagt, die weiße Fahne wird aber nicht im Vorfeld gehisst. Noch einmal Mutz: „Wir fahren nicht so weit, um nur dort duschen zu gehen.“

Er hat sich intensiv mit dem Gegner befasst und hält ihn für noch einmal stärker als zuletzt die HSG Rodgau Nieder-Roden, von der man sich 23:23 getrennt hatte. Der Stralsunder HV wird von ihm als „Multi-Kulti-Team“ beschrieben. Unter anderem mit mehreren spielstarken Südosteuropäern und einem Ukrainer. Da gilt es schon gegenzuhalten, wenn man bestehen möchte. Vielleicht ein kleiner Vorteil: Die Ostdeutschen müssen gewinnen, wenn sie im Rennen um den begehrten DHB-Pokal-Platz bleiben wollen. Für die Panther wäre selbst bei einer Niederlage noch nicht alles vorbei. Sie müssen vor allem ihre Abschlussquote verbessern.

Gegen 21 Uhr geht es mit dem hochmodernen Bus zurück nach Burscheid. Mit einem Sieg im Gepäck?

Regionalliga: HG Remscheid – MTV Rheinwacht Dinslaken (Sa., 19 Uhr, Neuenkamp). Der Auftritt gegen den Bergischen HC II wirkt nach. Weniger die 32:33-Niederlage am Dienstagabend als vielmehr der erschütternde Auftritt in der ersten Hälfte (12:20). „Es hat seine Gründe“, sagt Trainer Alexander Zapf, mag das aber inhaltlich nicht weiter vertiefen. Es ist auffällig, dass die HGR immer wieder enorme Probleme hat, ins Spiel zu kommen. Das zieht sich wie ein roter Faden durch die Saison. Diesmal sicher noch begründet durch die Tatsache, dass Abwehrchef Dominic Luciano erst fünf Minuten vor dem Anpfiff auftauchen und sich deshalb nicht warm machen konnte. Zudem winkte der angeschlagene Rechtsaußen Achim Jansen bereits nach zwei Minuten ab. Nichts ging bei ihm. So spielte die HGR fortan ohne Linkshänder.

Weshalb sie aber einen Abschnitt lang derart blutleer und emotionslos zu Werke ging – das muss die Mannschaft schon mit sich selbst ausmachen. In der zweiten Hälfte hatte sie – warum auch immer – bewiesen, dass es besser geht. Daran muss sie gegen Dinslaken anknüpfen, wenn die Zuschauer nicht weiter verprellt werden sollen. Doch wie? Dominik Jung steht erneut nicht zur Verfügung, bei Achim Jansen sieht es schlecht aus. Man wird also wieder ohne Linkshänder auskommen müssen. Inwiefern am Kreis auf Phillip Rath gebaut werden kann, muss man abwarten. Er hatte zwar am Dienstag angeschlagen auf die Zähne gebissen, ein Dauerzustand kann das aber auch nicht sein. Zapf: „Wir müssen nicht viel reden, sondern machen.“

Verbandsliga: TuS Lintorf II – Bergische Panther II (Sa., 20 Uhr). Die Panther II reisen nicht frei von Bauchschmerzen nach Ratingen. Da sind zum einen die Erinnerungen an das Hinspiel, das mit einem Treffer Differenz verloren wurde. Und da ist ein Kader, der noch weiter zusammenzuschmelzen droht. Auf Kreisläufer Jean-Pierre Alof muss Erwin Reinacher definitiv verzichten. Jetzt droht auch noch der Ausfall von Jannis Lorenz. Er hat sich beim Training bei einem Zusammenstoß eine leichte Kopfverletzung zugezogen. Einsatz? Fraglich! „Wenn er nicht spielen kann, stoße ich an Grenzen“, sagt der Trainer. Schon im Vorfeld aufzugeben – das kommt aber nicht in Frage. Noch einmal der Coach: „Wir müssen nicht drumherumreden. Wir wollen gewinnen.“

Blick voraus

Für die Panther steht das nächste Qualispiel am 13. Mai um 19.30 Uhr bei der HSG Rodgau Nieder-Roden an, ehe am 20. Mai der Stralsunder HV um 19 Uhr in der Max-Siebold-Halle zu Gast sein wird. Die HG Remscheid muss in der Regionalliga am 7. Mai um 16 Uhr zur HSG Refrath/Hand. Für Verbandsligist Bergische Panther II geht es am 6. Mai um 19 Uhr zum LTV Wuppertal II.