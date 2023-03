Nach der Klatsche ist vor dem nächsten Finale

Handball-Drittligist hat noch ein Ziel.

Auch knapp eine Stunde nach dem Abpfiff am späten Freitagabend rätselten die Verantwortlichen darüber, warum es zu einer solchen Klatsche gekommen war. Im Spitzenspiel der 3. Liga mussten sich die Bergischen Panther gegen die HSG Krefeld – wie berichtet – deutlich mit 25:34 (11:18) geschlagen geben. Insbesondere die Phase vor der Pause, in der die Gäste einen 8:0–Lauf hatten, sorgte für Kopfschütteln. Die Panther schienen sich da ihrem Schicksal zu ergeben.

„Man darf allerdings nicht vergessen, auf welchem sportlich hohen Niveau wir uns insgesamt bewegen“, erklärte Trainer Marcel Mutz. Und Vorstandsmitglied Hans-Jürgen Middendorf kritisierte zum einen zwar auch die Leistung, ergänzte aber: „Wenn uns beim Saisonstart jemand gesagt hätte, wir würden Anfang März um den zweiten Tabellenplatz spielen, hätte ich ihn für verrückt erklärt.“ Widersprechen wollte da auch Panther-Manager Frank Lorenzet nicht, der allerdings anmerkte: „Da hat man mal die Bude voll und kassiert dann so eine Pleite.“

Der Großteil der rund 400 Panther-Anhänger unter den 500 Zuschauern in der ausverkauften Max-Siebold-Halle dürfte allerdings die Klasse des Gegners anerkannt haben, der mit dem Sieg wohl den entscheidenden Schritt gemacht hat, die Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga zu erreichen.

Dass die Panther darauf aus vielerlei Gründen verzichten, habe auf die Leistung keinen Einfluss gehabt, betonte Mutz: „Das war im Vorfeld überhaupt kein Thema.“ Thema war indes, den zweiten Platz zu erreichen. Damit hätte sich die Mannschaft auch die Ochsentour erspart, kreuz und quer durch Deutschland zu reisen, um an der Qualifikation für den DHB-Pokal teilzunehmen.

„Das ist jetzt aber unser ganz klares Ziel. Wir wollen den dritten oder vierten Tabellenplatz erreichen“, erklärte Lorenzet. Dafür wurde am Freitag auch bereits der Rechenschieber ausgepackt. Und wenn man auf die Tabelle und auf das Restprogramm der Konkurrenz blickt, scheint es für die Panther auf ein echtes Endspiel hinauszulaufen. Am Freitag, 24. März, könnte es in Hilgen zum Showdown mit dem Longericher SC kommen. Vor vermutlich wieder vollem Haus.

Apropos volles Haus: Am letzten Spieltag sind die Panther in Aldekerk zu Gast. Und die vermelden bereits, dass die Halle ausverkauft sei.