Mutige sind mittendrin statt nur dabei

Hier gibt es alle Infos rund um die DM, die der FSC Remscheid in Hackenberg ausrichtet.

Remscheid. Auf ein außergewöhnliches Spektakel kann man sich am kommenden Wochenende auf der Sportanlage in Hackenberg freuen. Der FSC Remscheid ist in Kooperation mit dem FSC Wuppertal von Freitag bis Sonntag Ausrichter einer offenen Deutschen Meisterschaft im Fallschirmspringen. Gesucht werden in Lennep die neuen nationalen Titelträger der Kappenformation in der 2er- und 4er-Sequenz. In der folgenden Analyse zeigen wir auf, was dahinter steckt und was alles geboten wird.

Was ist Kappen-Formationsspringen?

Beim Kappen-Formationsspringen findet der Wettkampf nach der Öffnung direkt am Fallschirm statt. Am offenen Schirm werden gemeinsame Figuren gezeigt beziehungsweise verschiedene Fallschirm-Formationen geflogen. Der Begriff Kappen-Formation leitet sich aus der Übersetzung des englischen Namens Canopy-Formation (CP) ab, der Bezeichnung im internationalen Regelwerk. Im Wettbewerb besteht jede Disziplin aus Springern, die vorgegebene Formationen darstellen und einem Videomann, der die Verantwortung trägt, die Punkte aus einer optimalen Position zur Formation mit einer Helmkamera aufzunehmen.

Welche verschiedenen CF-Disziplinen gibt es?

Es gibt insgesamt vier verschiedene Disziplinen für Zweier-, Vierer- und auch Achterteams.

Welche Disziplinen werden in Remscheid gesprungen?

Bei der DM in Hackenberg geht es um die Disziplinen 2er- und 4er-Sequenz. In 2000 Metern Höhe werden die Springer abgesetzt. Dann fliegen sie eine Abfolge von verschiedenen Formationen, die im Vorfeld für alle Teams für jeden Durchgang ausgelost werden. In der 4er-Sequenz gibt es noch sogenannte Blöcke, in denen die Übergänge als Pärchen geflogen werden müssen.

Welche Aktive des FSC Remscheid sind bei der DM in Einsatz und was sind ihre Ziele?

Die Remscheider sind in der 2er-Sequenz am Start. Tom Brand und Björn Schubnell werden von Video-Mann Florian Rommel in der Luft begleitet. Das FSC-Duo hat ein ehrgeiziges Ziel: Es will in Hackenberg einen neuen Deutschen Rekord aufstellen. Dafür haben die Remscheider auch hart trainiert. Zuletzt am vergangenen Wochenende in Straßburg.

Wie sieht der Zeitplan bei der DM aus?

Die Auslosung der Sprünge und die Startreihenfolge findet am Donnerstag, 17. August, ab 19 Uhr statt. Am ersten Wettkampftag am Freitag stehen die ersten Sprünge ab 9.30 Uhr auf dem Programm. Wettkampfende ist am Sonntag gegen 15 Uhr. Ab 16 Uhr finden die Siegerehrungen statt.

Am Freitag gibt es noch einen besonderen Programmpunkt.

Ab 17 Uhr gibt es eine in den Wettkampf eingeschobene Eröffnungsveranstaltung. An ihr werden die Schirmherren der Veranstaltung teilnehmen: Remscheids Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz, der Wuppertaler Polizeipräsident Markus Röhrl und Stefan Klett, der Präsident des Landes-Sportbundes. Verhindert ist Dr. Henning Stumpp. Neben Grußworten wird es einen Einmarsch der Aktiven mit Landes-, Bundes- und Europafahnen geben. Dazu soll es eine Punktlandung vor die Füße der Schirmherren geben.

Am Freitag und Samstag wird es zudem ein besonders Programm geben, das von weiteren Vereinen und Organisationen auf die Beine gestellt wird.

David Schmidt von der „Musik & Kunstschule“ hat für Samstag ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm zusammengestellt. Die Lenneper Karnevalsgesellschaft ist für Imbisse zuständig und betreibt einen Weinstand. Die Jusos Remscheid haben die Verantwortung für den Bierstand übernommen und betreuen auch Hüpfburgen. Und auch die Lenneper Büchereifreunde werden sich einbringen. Außerdem ist das Vereinsheim der SG Hackenberg mit seinem Ausschank geöffnet.

Für Wagemutige gibt es noch ein ganz besonderes Angebot.

Klaus Mathies betont eine Besonderheit, die es in einer solchen Form noch nicht gegeben hat. Innerhalb des 2er-Wettbewerbs wird ein Springer einen Tandemgast mitnehmen, der dann das einmalige Erlebnis hat, in einem Wettbewerb dabei zu sein und mitzuspringen. Es gibt bereits eine Reihe von Interessierten. Auf der Homepage der Remscheid (www.fsc-remscheid.de) geht es zur Anmeldung. Dazu rät Mathies. Zwar kann eine Anmeldung auch vor Ort in Hackenberg erfolgen. Die Kapazität ist aber begrenzt. Mitspringen kann man an allen drei Wettkampftagen. Unter der Leitung der Aircrew-Instruktoren-Akademie werden die besten und erfahrensten Tandempiloten aus Deutschland dabei sein.

Die Ausrichter um FSC-Boss Klaus Mathies standen in den vergangenen Wochen vor besonderen Herausforderungen.

Eine echte Herausforderung ist, dass die Springer aus einem Hubschrauber abgesetzt werden. Der ist ab Freitagmorgen im Einsatz. Durch einen Tankwagen wird das Fluggerät dosiert betankt, um das Abfluggewicht im Rahmen zu halten. Damit wird es überhaupt möglich sein, einen solchen Wettbewerb außerhalb eines Flugplatzes durchzuführen und die Kosten im Rahmen zu halten.

Eine Sache hat dem Veranstalter im Vorfeld besonders viel Kopfzerbrechen bereitet.

+ FSC-Boss Klaus Mathies behält stets bei allen Dingen die Übersicht. © Michael Schütz

Über der Deutschen Meisterschaft schwebte lange Zeit die Unsicherheit, ob sie überhaupt stattfinden könnte. Der Luftraum über Remscheid muss für die Wettkampftage gesperrt werden. Diese Zusicherung, die es in den vergangenen Jahren frühzeitig für ähnliche Veranstaltungen gegen hat, wird derzeit erst 28 Tage vor dem Veranstaltungsbeginn erteilt. Oder eben nicht. „Dieses enge Zeitfenster hat uns schon die Schweißperlen auf die Stirn getrieben“, gibt Mathies zu.

Mit der Ausrichtung einer DM in Remscheid hat der FSC Erfahrung.

Vor sieben Jahren hat das Team um Klaus Mathies in Hackenberg die Deutsche Meisterschaft im Zielspringen veranstaltet. Bei optimalen Witterungsbedingungen war die DM gut besucht, und am Samstagabend fand ein großes Sommerfest auf der Anlage statt.