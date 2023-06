Muharremi wechselt nach Wattenscheid

Der Remscheider wechselt vom FSV Duisburg ins Lohrheidestadion.

Remscheid. Dem Lockruf eines ehemaligen Bundesligisten war vor wenigen Wochen schon Serhat Kacmaz vom FC Remscheid erlegen, nun wechselt auch Blerton Muharremi zur SG Wattenscheid 09. Beim Regionalliga-Absteiger könnten beide in der nächsten Saison ein Innenverteidiger-Gespann bilden.

Muharremi wechselt vom FSV Duisburg, bei dem er in der vergangenen Oberligasaison zum Stammpersonal gehörte, ins Lohrheidestadion. Davor hatte der Remscheider schon beim SC Velbert, Cronenberger SC, Siegburger SV und bei der TSG Sprockhövel Erfahrung auf höchster Verbandsebene gesammelt. In der Jugend lauteten seine Stationen Hastener TV, FCR, Wuppertaler SV (mehrfach), Fortuna Düsseldorf und Viktoria Köln.

Nun also Wattenscheid. „Ich möchte hier die nächsten Schritte meiner Entwicklung machen“, wird Blerton Muharremi in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert. Und weiter zu seinen ersten Eindrücken im Ruhrpott: „Das sind alles super nette Leute, ich habe mich hier schnell eingefunden. Das Umfeld ist sehr familiär. Die Trainingseinheiten machen Spaß, die Mannschaft ist sehr herzlich. Natürlich kenne ich schon einige der Jungs. Wir haben in der Vergangenheit miteinander oder gegeneinander gespielt.“ fab