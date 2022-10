Münsterland-Giro: Adler siegen im Team

Der Münsterland-Giro ist der Abschluss des German-Cycling-Cups.

Für einige war es das letzte Rennen der Saison, andere greifen Ende Oktober auf Rügen noch einmal an. Der RV Adler Lüttringhausen nahm erfolgreich mit sieben Akteuren am Münsterland-Giro teil, dem Abschluss des German-Cycling-Cups.

Martin Kieczka hatte sich für die längere Distanz entschieden (95 Kilometer). Er beendete das Rennen auf Platz 329, wurde 13. in der Altersklasse Master 4. Für die 65 Kilometer hatten sich die weiteren Radsportler aus dem Bergischen Land 40 Minuten früher auf die Strecke begeben. Ein Sturz im Vorderfeld gleich zu Beginn und später ein nicht geplanter Stopp vor einem geschlossenen Bahnübergang sorgten für besondere Herausforderungen. Letztlich kam es zu einem Massensprint.

Den bewältigten Felix Pembaur, Jan Küpper, Julius Drees und Julian Koschik, die für das Campana-Racing-Team an den Start gegangen waren, in ihren jeweiligen Altersklassen so erfolgreich, dass sie Platz eins in der Mannschaftswertung belegten. Kurze Zeit später rollten auch Martin Eck und Phillip Schrag in Münster über die Ziellinie. ad