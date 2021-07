Müller feiert sein Comeback

Landesliga: HCW und ATV Siegen. Rade holt ein Remis.

Von Peter Kuhlendahl

HSG Radevormwald/Herbeck – Waldmerscheider TV 27:27 (13:12). Vor der Partie gegen den Tabellendritten hätten die Rader eine Punkteteilung wohl unterschrieben. Zumal Tobias Weber und Simon Broch kurz vor dem Anpfiff wegen einer Grippe passen mussten. Aber nach dem Abpfiff sah die Lage anders aus. „Wir haben den Sieg weggeworfen“, meinte HSG-Trainer Björn „Jala“ Frank, der besonders damit haderte, dass seine Schützlinge in der Schlussphase gleich drei Tempogegenstöße vergaben. Statt den Sack vorzeitig zuzumachen, lagen Rader kurz dem Abpfiff im Rückstand. Tobias Bonekämper glich dann zumindest aus. Tore: Jäschke (9/4), Bonekämper (6), Breuer (4), Grassow, Huckenbeck (je 3), Sahan, Hackländer (je 1).

HC Wermelskirchen – Vohwinkeler STV 27:25 (13:12). Über zwei Dinge freute sich HCW-Spielertrainer Shahrokh Rezaloo am Samstagabend: die beiden Punkte und das Comeback von Hansi Müller nach langer Verletzungspause. „Ansonsten war es eine sehr durchwachsene Leistung“, meinte der Coach, der dies gegen das Kellerkind darauf zurückführte, dass in den letzten beiden Wochen kaum trainiert wurde. Am Ende reichte ein mäßiger Auftritt. Tore: Tobolski (13/3), Halbach (5), Napiwotzki (3), Rezaloo, Beerkotte (je 2), Müller, Streit (je 1).

ATV Hückeswagen – Ohligser TV 28:22 (12:12). Vor der Pause gingen die Gastgeber viel zu großzügig mit ihren Chancen um. „Da hätten wir uns bereits deutlicher absetzen müssen“, sagte ATV-Trainer Sebastian Mettler und fand damit im Grunde auch das einzige Haar in der Suppe. Ab der 35. Minute setzten sich die Gastgeber kontinuierlich ab und feierten einen ungefährdeten Erfolg. Tore: Lu. Frischmuth (8), Wilhelmy, Dembowski (je 3), Schmidt (3/2), Scheider (3/1), Harnischmacher, Graf (je 2), Sielmann, La. Frischmuth, Hoffmann, Bangert (je 1).