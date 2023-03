Montags- werden zu Freitagsmalern

In Traditionstrikots, mit denen 2008 der Aufstieg in die Bezirksliga gelungen war, stemmt sich der BV Burscheid gegen einen drohenden Rückzug. Im Duell mit Dabringhausen gehörten zum Team: (hinten, v.l.) als Trainer Sebastian Sauer, Stephan Machill, Arthur Jalowietzki, Tom Jalowietzki, Nils Dünweg, Basti Kratz, Jan Stahlmann, als Co-Trainer Pascal Spyra, (vorne, v.l.) Marcel Willms, Max Kratz, Eva Becker, Amine Brahimi, Hüseyin Yalcin und Ousama Asrout.

Der BV Burscheid sorgt für ein bemerkenswertes Novum in der Bezirksliga.

Das Prinzip dürfte den meisten Menschen geläufig sein. Ein Kandidat zeichnet ohne weitere Hilfsmittel einen vorgegebenen Begriff, während sein Team versucht, diesen zu erraten. So simpel die Spielregeln sind, so erfolgreich war die Sendung „Montagsmaler“ in den 1980er-Jahren, die sich an die Bezeichnung „Sonntagsmaler“ (umgangssprachlich für einen Laienmaler) anlehnte und kurioserweise über einen längeren Zeitraum an einem Dienstag ausgestrahlt wurde.

Im Laufe der 1990er ließ das Interesse der Deutschen an diesem TV-Format aber immer mehr nach, so dass die Sendung – abgesehen von einem Kurz-Comeback vor fünf Jahren – 1996 eingestellt wurde. Seit einigen Wochen sind die „Montagsmaler“ aber wieder in aller Munde. Zumindest in der hiesigen Fußballszene. Schließlich sorgen die Hobbykicker des BV Burscheid, die sonst nur montagabends kicken und sich eben genau so nennen, für ein Novum im Kreis Remscheid. Zusammen mit ein paar A-Jugendlichen und drei Spielern des Ursprungskaders haben sich die eigentlich längst in sportliche Rente gegangenen Fußballer bereiterklärt, dabei mithelfen zu wollen, die Bezirksligasaison sauber zu Ende bringen. Ohne eine richtige Trainingseinheit. Und ohne in der Winterpause auch nur ein einziges Testspiel bestritten zu haben.

Schon zum Ende der ersten Saisonhälfte war die BVB-Mannschaft auseinandergebrochen. Nur wenige Monate nach dem ausgiebig gefeierten Aufstieg löste diese sich in ihre Einzelteile auf. Spätestens, als Trainer Yakup Karakus Ende November gefrustet die Brocken hinschmiss, war guter Rat teuer. Es drohte der Rückzug und damit ein höchst unrühmliches Ende.

Sofort steckten die Verantwortlichen am Griesberg die Köpfe zusammen und waren sich schnell einig. „Wir haben gesagt, dass wir uns jetzt nicht einfach so aufgeben, sondern weiterspielen wollen“, erzählt Bernd Hammans, der 1. Vorsitzende des BVB, der wie seine Vorstandskollegen Christian Haas und Stefan Komes eben auch den „Montagsmalern“ angehört. Diese beschreibt er als „eingeschworene Truppe“, die sich normalerweise einmal die Woche zum lockeren Kicken trifft – fernab von jeglichem Leistungsgedanken. Zumindest auf dem Platz. „Die dritte Halbzeit dauert schon mal etwas länger“, gibt „Zocker“, wie Hammans genannt wird, schmunzelnd zu.

Zu den „Montagsmalern“ zählen viele ehemalige Größen des Kreises Remscheid, die ihre Wurzeln in Burscheid haben und jahrelang für den BVB in Kreis- oder Bezirksliga aufgelaufen sind. Oder zwischenzeitlich sogar für den Lokalrivalen TG Hilgen, wie Sebastian „Eva“ Becker, Arkadius Flack oder die Machill-Brüder Stephan und Michael. „Aber die Rivalität existiert im Grunde ja gar nicht mehr“, sagt mit Sören Wallat ein weiterer Ex-Fußballer beider Vereine, der ebenfalls den „Montagsmalern“ angehört, aber aus gesundheitlichen Gründen kein Bezirksliga-Comeback feiert. Sehr wohl musste auch er lachen, als Becker, Flack und Stephan Machill im ersten Spiel des Jahres gegen Baumberg II ihre persönliche Premiere feierten und mit einer TGH-Tasche an der Hand in die Kabine kamen.

Als Letztgenannter von Stefan Komes gefragt wurde, ob er sich eine Rückkehr in die 1. Mannschaft vorstellen könnte, musste er nicht lange überlegen. „Die Fußball-Verrücktheit ist ja geblieben“, sagt der 37-Jährige zu, der seine Prioritäten längst verändert und der Familie samt seiner Töchter Sophie (7) und Lia (4) gewidmet hatte. In der Saison 2014/15 war er mit dem BVB noch einmal in die Bezirksliga aufgestiegen, hängte dann aber kurze Zeit später die Fußballschuhe an den Nagel. Zumindest vorübergehend, wie sich in diesem Winter herausstellen sollte.

Machill ist sich bewusst, in welcher aussichtslosen Situation er beim abgeschlagenen Schlusslicht aushilft. „Viele Punkte werden wir nicht mehr holen.“ Trotzdem sei beim Burscheider Urgestein, der zwei Stunden nach seiner Geburt im Verein angemeldet wurde, weil sein Opa Herbert Birken zu der Zeit Vorsitzender war, wieder etwas entfacht worden: „Es macht einfach Bock.“ Und alleine gegen Dabringhausen (1:3) war vor wenigen Tagen – auch dem kleinen und zudem schneebedeckten Platz geschuldet – kein großer Leistungsunterschied erkennbar. Weil die Routiniers auch ihren Ehrgeiz wiederentdeckt haben. Stephan Machill: „Ich habe keinen Bock, mich abschlachten zu lassen.“

Becker, der mit seiner Frau und den zwei Söhnen Lewi (10) und Leo (7) ebenfalls in Ösinghausen lebt, sieht das ähnlich. Der Torhüter hat kein Interesse daran, dauerhaft zur Schießbude der Liga zu werden. Trotzdem zögerte auch der 44-Jährige nicht lange, als er gefragt wurde. Obwohl zwei Gründe dagegensprachen: Als selbstständiger Garten- und Landschaftsbauer kann er sich eine Verletzung nicht erlauben, außerdem ist er weiter Mitglied bei der TG Hilgen. „Klaus Nierhoff war auch ein bisschen geschockt, als ich ihm das erzählt habe“, berichtet Becker vom Austausch mit dem Abteilungsleiter.

Zusammen mit seinen Teamkollegen hat sich der Keeper ein Ziel gesetzt: „Wir wollen es durchziehen.“ Was wegen familiärer Verpflichtungen allerdings wohl nur klappt, wenn die Spiele nicht sonntags stattfinden. „Deswegen haben wir unsere Gegner angefragt, ob sie einer Verlegung zustimmen“, erzählt Christian Haas. Fast alle haben schon zugesagt. Und so werden aus den Montags-, um die eingangs beschriebene Begriffs-Verwirrung komplett zu machen, die Freitagsmaler.

+ Früher liefen Stephan Machill (2. v.l.) und Arki Flack (r.) gemeinsam für die TG Hilgen auf. Heute ist es der BVB. © Roland Keusch

„Montagsmaler“

Die „Montagsmaler“ existieren „seit Ewigkeiten“, wie der 1. Vorsitzende Bernd Hammans es formuliert. Er weiß auch noch genau, wie der Name entstanden ist: „Wir haben uns damals montags getroffen, um die Kabinen anzustreichen.“ Zu den Jahreshighlights der Hobbytruppe gehört das „Schweinekegeln“. Auf den zwei Kegelbahnen der Schulberghalle geht´s an einem Abend immer rund. Nicht fehlen darf dabei ein von einem Metzger aus Hückeswagen angeliefertes Spanferkel, das sich alle schmecken lassen.