Eine Sache macht den ehemaligen Fußballer so richtig sauer

Im Gespräch mit Mohamed Bahaddou vom Fußball-Kreis Remscheid über den Start in die neue Saison.

Remscheid. Am 1. August findet um 19 Uhr im Kreisjugendheim Am Hagen die Arbeitstagung des Fußballkreises Remscheid statt. Die wird in diesem Jahr von Mohamed Bahaddou geleitet. In unserem sonntäglichen RGA-Podcast „Abpfiff“ haben wir mit dem Beisitzer des Kreisfußball-Ausschusses darüber gesprochen, warum er im Einsatz sein wird, und was auf die Clubs wartet. Die wichtigsten Aussagen haben wir zusammengefasst.

Mohamed Bahaddou über die Gründe, warum er im Einsatz sein wird

. . . Normalerweise wäre ich jetzt in Marokko im Urlaub. Drei Tage vor dem Abflug bin ich noch als Schiedsrichter eingesprungen, da ein Kollege fehlte. Zwei Minuten vor dem Ende der Partie bin ich dann mit einem oder mehreren Spielern zusammengestoßen und habe sofort nur noch Sterne gesehen. Letzte Woche Dienstag bin ich in Radevormwald am Knie operiert worden. Die Ärzte haben dringend abgeraten, in einen Flieger zu steigen. Mein kleiner Sohn war richtig enttäuscht und meine Frau sauer. Jetzt vertrete ich Aylin Caliskan, die Vorsitzende des Kreisfußball-Ausschusses, die im Urlaub ist.



Bahaddou zur neuen Saison in der Kreisliga A

. . . Die Spielpläne sind seit Montagabend veröffentlicht. Wir haben eine 16er-Gruppe. Am 13. August geht es los. Der letzte Spieltag in diesem Kalenderjahr steht am 10. Dezember an. Die Winterpause dauert dann bis zum 3. März 2024.



Bahaddou darüber, was in diesem Jahr in der Kreisliga B alles zu beachten ist

. . . Hier stehen die Spielpläne seit Dienstag bereit. Da insgesamt 25 Teams gemeldet worden sind, haben wir wieder zwei Staffeln aufgestellt. In einer spielen 13, in der anderen 14 Teams. Eine gemeinsame Staffel hätte man mit maximal 20 oder vielleicht 21 Clubs durchziehen können. Sonst hätte es zu viele Englische Wochen gegeben. Dadurch hätte es auf einigen Sportplätzen, auf denen mehrere Vereine zu Hause sind, Probleme gegeben. Da es kleinere Staffeln sind, beginnt die Saison erst am 27. August. Im Herbst gibt es freie Wochenenden, und am 3. Dezember beginnt die Winterpause.



Bahaddou befürchtet, dass es für einige Vereine weitere spielfreie Wochenenden gibt

. . . Dies wird dann passieren, wenn wieder Mannschaften zurückgezogen werden. Dass dies erneut passiert oder Mannschaften von Beginn an nicht antreten, ist sehr wahrscheinlich.

Bahaddou über die Clubs, die in der Kreisliga B mit drei Minuspunkten in die Saison gehen

. . . Das sind die 2. Mannschaft des SC 08 Radevormwald, die 3. Mannschaft des BV 10 Remscheid und Türkiyemspor Remscheid. Die Radevormwalder sind in der vergangenen Saison in der Kreisliga A nach dem 1. Mai nicht angetreten, der BV 10 nicht in der Kreisliga B. Aufgrund einer neuen Regel werden sie dafür mit den drei Minuspunkten sanktioniert. Der BV 10 hat übrigens drei Mannschaften für die Kreisliga B gemeldet. Türkiyemspor, die eine 2. Mannschaft neu gemeldet hat, ist vom Sportgericht bestraft worden.

Bahaddou über die Auslosung der ersten Runde des Kreispokals und über den Modus in der Saison 2023/24

. . . Wir werden die erste Runde wieder bei der Arbeitstagung auslosen. Ich hoffe, dass ich Beate Wagemann gewinnen kann, dass sie die Auslosung übernimmt. Ich habe bei der Geschäftsführerin der SG Hackenberg bereits vorgefühlt. Am Modus hat sich nichts geändert. Insgesamt sind wieder 23 Vereine dabei. Neun von ihnen werden in der ersten Runde ein Freilos haben. 14 Teams werden gegeneinander spielen. Daraus ergibt es dann das Achtelfinale mit 16 Mannschaften.

Bahaddou über die Gründe, warum am Modus nichts geändert wurde und deshalb wie in der vergangenen Saison gleich wieder das Aufeinandertreffen der Landesligisten FC Remscheid und SV 09/35 Wermelskirchen droht

. . . Natürlich ist es uns bewusst, dass das wieder passieren kann. Aber unser Kreis ist einfach zu klein, um beispielsweise die Landes- und Bezirksligisten zu setzen. Dieser Bonus wäre nicht fair gegenüber den kleinen Clubs. Was mich aber richtig sauer machen würde, wenn Mannschaften, die gemeldet haben, dann nach der Auslosung wieder nicht antreten.



Bahaddou denkt außerdem über eine neue Pokalrunde nach

. . . Ich würde gerne den Kreishallenpokal wieder ins Leben rufen. Den könnte der Kreis zusammen mit zwei Clubs veranstalten. Es könnte eine Vorrunde geben, in der sich beispielsweise zwei A- oder auch B-Ligisten für ein Turnier mit den beiden Landes- und den vier Bezirksligisten qualifizieren könnten. Dies könnte an einem, aber auch zwei Wochenenden über die Bühne gehen. Der Termin würde im Januar sein. Schön wäre es, wenn wir in der Halle Neuenkamp spielen könnten. Meine Chefin Aylin Caliskan hat mir grünes Licht gegeben und meinte, ich könnte es auf die Beine stellen. Ich werde es bei der Arbeitstagung nun zur Diskussion stellen.

Zur Person

Mohamed Bahaddou wurde am 27. Oktober 1974 in Marokko geboren. Seit seinem 14. Lebensjahr wohnt er in Lennep. Der Maschinenschlosser ist verheiratet und hat mit seiner Ehefrau vier Kinder. Bei der SG Hackenberg hat er selbst gespielt, trainiert dort Jugendteams und hört dem Vorstand an. Außerdem ist er als Schiedsrichter im Einsatz und bekleidet Posten beim Fußballkreis.