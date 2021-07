IGR möchte ins Halbfinale einziehen

U15-DM findet in Remscheid statt.

Während für die Herren und Frauen der IGR Remscheid die Saison 2018/19 seit dem vergangenen Pokalfinal-Wochenende Geschichte ist, geht es für den IGR-Nachwuchs jetzt in die ganz heiße Phase. Die Endrunden um die Deutsche Meisterschaft stehen in den nächsten Wochen auf dem Programm.

Los geht es an diesem Wochenende mit den Titelkämpfen der U15. Und die richtet am Samstag und Sonntag die IGR in der Sporthalle Hackenberg aus. Acht Mannschaften sind dann am Start, die sich am Samstag zunächst in zwei Gruppen messen. Am Sonntag findet die Finalrunde statt.

Die Gastgeber aus Remscheid bekommen es in ihrer Gruppe am Samstag mit dem RSC Chemnitz (9 Uhr), dem RHC Recklinghausen (13 Uhr) und der ERG Iserlohn (17 Uhr) zu tun. In der zweiten Gruppe treffen der RSC Cronenberg, die TuS Düsseldorf-Nord, der HSV Krefeld und die SG Darmstadt aufeinander.

Der RSC Chemnitz ist die große Unbekannte

Die Remscheider hoffen, dass sie in ihrer Gruppe zwei Teams hinter sich lassen und dann ins Halbfinale einziehen. Allerdings ist der Gegner aus Chemnitz eine völlig unbekannte Größe. Recklinghausen hatte sich in der NRW-Meisterschaft hinter dem RSC Cronenberg den zweiten Platz gesichert und dürfte ein harter Brocken werden. Die Aufgabe gegen die Iserlohner sollte dagegen machbar sein.

Die ersten Platzierungsspiele der Finalrunde beginnen am Sonntag um 9 Uhr. Die beiden Halbfinalspiele stehen um 11 beziehungsweise 12 Uhr auf dem Programm. Das Spiel um den dritten Platz wird ab 15 Uhr ausgetragen. Um 16 Uhr steigt dann das Finale. pk