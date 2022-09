Mit Unterstützung der IGR soll es ins Halbfinale gehen

An diesem Montag wird es ernst für die deutsche U17-Nationalmannschaft. Bei der Rollhockey-EM im spanischen Sadurni d´Anoia, das in der Provinz Barcelona liegt, trifft das Team um 18 Uhr auf Portugal. Am Dienstag (15 Uhr) geht es gegen Italien und am Mittwoch (15 Uhr) im letzten Gruppenspiel dann gegen Andorra. Gespielt wird in zwei Gruppen. Alle acht Teams erreichen das Achtelfinale, dessen Begegnungen sich dann aus den Platzierungen ergeben.