Mit Schwung aus der Karnevalspause

Handball-Landesliga: Heimspiele für WTV und Soldaten – Derbys in Neuenkamp und im Brunsbachtal

Von Lars Hepp

Wermelskirchener TV – Wald-Merscheider TV (Sa., 18.30 Uhr, Schwanen). Die kommenden Partien haben es für die WTV-Handballer in sich. Den Anfang macht das Heimspiel gegen den Tabellenfünften, danach geht es gegen die beiden Remscheider Teams HGR II und den HC BSdL. „Die Karnevalspause hat uns gutgetan. Jetzt wollen wir aus den nächsten drei schweren Begegnungen trotzdem etwas Zählbares holen“, sagt Teamsprecher Lukas Hedderich. Trainer Jacek Krajnik wird in den kommenden zwei Wochen aus privaten Gründen fehlen, dafür springt Carsten Lorenz im Training und im Spiel für das Coaching ein. In personeller Hinsicht gibt es dagegen keinerlei Probleme, die Wermelskirchener können die beste Besetzung an den Start schicken.

HG Remscheid II – HSG Radevormwald/Herbeck (Sa., 18.45 Uhr, Neuenkamp). Um den Anschluss an die vorderen Ränge sowie die Verteidigung des Vorsprunges auf die Verfolger aus dem Mittelfeld kämpft die Remscheider Zweite. Am Samstag kommt der Nachbar aus der Bergstadt, von dem man sich im Hinspiel 30:30-Unentschieden trennte. „Wir wollen auch dort was holen und in diesem Jahr ungeschlagen bleiben“, sagt HSG-Trainer Björn Frank, der unter der Woche einmal mehr nur auf eine kleine Anzahl an Feldspielern zurückgreifen konnte. Die Hoffnungen auf einen volleren Kader fürs Wochenende sind aber durchaus gegeben.

Aufseiten der HGR-Reserve geht es in erster Linie wieder darum, eine gute Abwehrreihe zu stellen. „Außerdem müssen wir unsere Chancen besser verwerten. Das war zuletzt nicht so toll“, findet Trainer Fabian Flüß. Leo Bona und Malte Frank müssen wieder pfeifen. Torsten Wittmaack ist immer noch verletzt, und Arne Imping wird in der 3. Mannschaft aushelfen.

HC BSdL – TV Witzhelden (So., 11.15 Uhr, Neuenkamp). In Anbetracht des seit Wochen stark dezimierten Kaders spricht Trainer Björn Sichelschmidt von einem Wunder, dass sich seine Mannschaft immer noch so gut in den Top Fünf der Landesliga behaupten kann. „Leider ist aber unter diesen Voraussetzungen keine Weiterentwicklung möglich. Wir leben seit einiger Zeit von der Hand in den Mund und müssen uns irgendwie durchhangeln“, erklärt Sichelschmidt.

Von der Papierform her geht sein Team aber in jedem Fall als Favorit in das Duell mit der Mannschaft aus Witzhelden – auch wenn mit Tobias Söhnchen (Schulter), Sven Hopp (Knie) und Abwehrchef Nils Unger (Fuß) drei wichtige Kräfte nicht zur Verfügung stehen. Es winkt der zwölfte Sieg im 17. Spiel. Eine Ausbeute, mit der man so vor der Saison überhaupt nicht gerechnet hat.

ATV Hückeswagen – Bergische Panther III (So., 19 Uhr, Brunsbachtal). Beim ersten Aufeinandertreffen in Burscheid wurden durch das 24:24-Remis die Punkte geteilt. Im bisherigen Saisonverlauf bewegten sich die beiden Teams auch sehr ähnlich, liegen in der Tabelle derzeit auch nur einen Pluspunkt voneinander getrennt. „Wir gehen auch diesmal wieder von einem Duell auf Augenhöhe aus“, sagt Panther-Spieler und -Sprecher Angelos Romas. Die Panther-Dritte hat allerdings schon mit großen personellen Sorgen zu kämpfen, aktuell geht es erst mal darum, eine spielfähige Mannschaft auf die Beine zu stellen. Für Tobias Falkner ist die Saison vorzeitig wegen einer Fußverletzung gelaufen. Samuel Arndt wird für sechs Wochen aufgrund einer Handverletzung pausieren müssen. Zudem plagen sich Daniel Blum, Tim Kleinert, Arthur Heu und Felix Gehrt mit Krankheiten oder leichten Blessuren herum.

Anders sieht es beim ATV aus, der lediglich Philipp Borisch und Roman Göhlich ersetzen muss. „Wir setzen auf den Heimspielcharakter und wollen wieder gerne punkten. Dafür müssen wir aber schon konzentriert zur Sache gehen“, fordert Hückeswagens Trainer Jens Greffin.

Ausgangslage

Vor dem 18. Spieltag ist der HC BSdL (24:8-Punkte) hinter dem Ohligser TV (31:3) Zweiter. Die weiteren Platzierungen: 4. HGR II (23:11), 6. HSG Rade/Herbeck (16:16), 7. Panther III (16:16), 8. ATV (15:19), 11. Wermelskirchener TV (14:20).