Mit Sar als Coach: So lief das Spiel DTV gegen Ayyildiz

Bezirksliga: Weil Patrick Grün rotgesperrt fehlte, stand Acar Sar an der Seitenlinie.

Fast genau zehn Jahre ist es her, dass Acar Sar mit dem Dabringhauser TV als Trainer in die Fußball-Bezirksliga aufgestiegen ist. An diesem Sonntag nun kehrte er an die Seitenlinie am Höferhof zurück, weil der etatmäßige Coach Patrick Grün rotgesperrt fehlte. Und als wäre er nie weg gewesen, kommandierte, hockte, gestikulierte und lebte Sar im Derby gegen den SC Ayyildiz am Spielfeldrand mit. Dazu: Acar Sar ist beim DTV zurück

Beim im Abstiegskampf eminent wichtigen 2:0 (1:0)-Erfolg hatte der Berater des Vorstands, so die offizielle Bezeichnung des DTV, direkt auch seine Finger im Spiel. Oder besser gesagt: seine (goldenen) Hände. So sorgten zwei Einwechselspieler für jede Menge Erleichterung beim Gastgeber. Natale Gargiullo, gerade erst wenige Zeigerumdrehungen auf dem Platz, spitzelte den Ball in die Mitte, wo Cemal Öztürk gegen sein Ex-Team zum 2:0 traf (77.). „Mir fällt ein riesen Stein vom Herzen“, sagte Sar. „Das war ein großes Lebenszeichen der Jungs.“

Mit einer Willensleistung verkürzten die Dabringhauser den Rückstand auf Ayyildiz und damit das rettende Ufer auf drei Punkte. Genau die hatte auch Axel Kilz von seinem Team erwartet, wurde aber enttäuscht. Bis auf zwei Abschlüsse von Fehmi Cengiz, die DTV-Keeper Hannes Barth klasse parierte (43./81.), war nichts zu sehen von den Gästen. „Dabringhausen wollte es heute mehr. Aber wir stehen wieder auf“, kündigte der Remscheider Trainer an.

Einer der Besten des DTV, für den Marcel Maier das 1:0 erzielt hatte (13.), war Yusuf Kaya. Der defensive Mittelfeldspieler sprach aus, was so ziemlich alle am Höferhof dachten: „Dieser Sieg war befreiend. Heute waren wir da.“