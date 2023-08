Mit Plott auf einstelligen Tabellenplatz

Born II verstärkt sich auf der Trainerposition – Ayyildiz II hofft auf Hilfe von oben.

Fünf Abgänge, neun Zugänge: Man könnte angesichts der Zahlen mutmaßen, dass beim SSV Bergisch Born II in der Kreisliga A ein gewaltiger personeller Umbruch vollzogen worden ist. Das sieht Trainer Marcel Fuchs anders: „Ein Großteil des bisherigen Kaders ist geblieben, und wir haben uns für die neue Saison breiter aufgestellt.“ Alles Ansichtssache also. Fakt ist: Fabian Janz (SG Hackenberg), Marcel di Martino (TuRa Süd II), Robin Dowald (1. Mannschaft), Tobias Gilsbach (Ende der Laufbahn) und Fabian Garrels (legt wegen des Studiums eine Pause ein) stehen nicht mehr zur Verfügung. Dazugekommen sind Paul Berg (FC Remscheid II), Bleron Bajrami (1. FC Klausen), Daniel Krivenko (VfB Marathon), Yaser Akhachiou (CF Pozuela/Spanien), Ricardo Costa (SV 09/35 Wermelskirchen, A-Jugend), Lukas Schwaba (eigene A-Jugend), Nico Kuwan (Betriebssport), Tim Hermanski und Hasan Ceylan (beide Born III).

Die vielleicht interessanteste Personalie gibt es auf der Position des Trainers: Marcel Fuchs arbeitet künftig ganz eng mit Marvin Plott zusammen. Der trainiert die A-Jugend des SSV, wird aber auch bei der Zweiten Einfluss nehmen. Das alles soll für die Spieler der A-Jugend den Übergang zu den Senioren in die 2. Mannschaft einfacher machen. Fuchs: „Vor allem in der Saison 2024/2025 kommt ein großer Block neu dazu.“ Und was wird mit Timo van der Wal, der bislang an der Seite von Marcel Fuchs tätig war? Er konzentriert sich fortan in erster Linie um die Torhüter, sodass der SSV II in allen Bereichen gut aufgestellt ist.

Nach Platz neun in der zurückliegenden Spielzeit will man erneut einstellig abschließen. Fuchs formuliert: „Wir möchten uns gegenüber dem Vorjahr verbessern und in die Top 8 kommen.“ Dazu gehöre auch die gute Zusammenarbeit mit der eigenen 1. (Bezirksliga) und 3. Mannschaft (ebenfalls Kreisliga A). Favorit sei für ihn der SC 08 Radevormwald mit dem „Toptrainer Zeljko Nikolic“. Der VfB Marathon und der SC Heide könnten dem Absteiger seiner Meinung nach am ehesten das Leben schwer machen.

Die ersten Testspiele boten Licht und Schatten. Das Turnier beim SV 09/35 Wermelskirchen II war aus SSV-Sicht laut Fuchs „nicht so dolle“. Hingegen habe man sich beim 3:5 gegen den SC Ayyildiz „gut präsentiert“. Die Partie bei Bayer Wuppertal wurde kurz vor Schluss einvernehmlich beendet, nachdem sich ein Spieler des Gastgebers schwer verletzt hatte und vom Notarzt behandelt werden musste. Die 0:7-Niederlage beim SC Sonnborn am Sonntag tat weh.

Vor einer schwierigen Saison dürfte der SC Ayyildiz II stehen. Das weiß auch Trainer Erdal Sürmeli, der gleichzeitig sagt: „Ich liebe Herausforderungen.“ Davon gibt es reichlich. Schon alleine mit Blick auf die sehr holprige Vorbereitung, die eigentlich erst sehr kurzfristig Fahrt aufgenommen hat. Grund: Viele Spieler waren kürzlich noch im Urlaub. Einziges Ziel sei der Klassenerhalt. Bei der Umsetzung setze man sehr auf die Unterstützung der 1. Mannschaft (Bezirksliga). Sürmeli: „Sie verfügt über einen Kader von 30 bis 32 Spielern. Ich hoffe, dass uns immer vier bis fünf pro Spieltag zur Verfügung gestellt werden.“

Bülent Calikusu und Nihat Turgut sind zum BV 10 Remscheid abgewandert, neu dabei sind Janko Todorov und Boris Jankov. Letztgenannte müssen sich bezüglich der Örtlichkeiten nicht groß umstellen. Sie kommen von der 1. Spvg. Remscheid. In die Reihe der Testspiele ist der SC Ayyildiz II erst kurzfristig eingestiegen: Gegen den Hastener TV II gab es einen 8:2-Erfolg, bei den TS Struck II einen 4:1-Sieg.

Am Wochenende startet die neue Saison in der Fußball-Kreisliga A. In einer Serie nehmen wir alle Teams unter die Lupe. Diesmal den SSV Bergisch Born II und den SC Ayyildiz II.