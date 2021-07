Mischung aus Jung und Alt macht es

FC Remscheid II steigt in die Kreisliga A auf. Dabei werden Erinnerungen wach.

Von Andreas Dach

Die 2. Mannschaft des FC Remscheid spielt in der kommenden Saison in der Fußball-Kreisliga A. Mit dem 9:0 (4:0)-Erfolg bei der 1. Spvg. Remscheid II krönte die Zweitvertretung eine bärenstarke Saison in der B-Liga und steht vorzeitig als Aufsteiger fest.

„Das wurde nach 15 Jahren aber auch mal Zeit“, erinnerte sich Vorstandsmitglied Jörg Fuhrmann an die Zeiten eines Dirk Heyer, der die Zweite damals in die Kreisliga A geführt hatte. Inzwischen ist es Mike Kupfer, der die Trainerfäden in der Hand hält und gemeinsam mit seinem Assistenten Özmen Gülpolat aus einem spannenden Kader ein schlagkräftiges Team geformt hat.

Ein 37-Jähriger gehört zu den Anführern

„Bei uns macht es die Mischung aus Jung und Alt“, sagte Abwehrchef Khalid Hayi. Er selbst gehört der letzteren Spezies an und will es in der höheren Klasse auch 37-jährig noch einmal wissen. Auch Fitim Cakolli, ebenfalls schon in höheren Klassen tätig gewesen, gehörte zu den Anführern. „Ich wollte den Jungs helfen“, verdeutlichte er.

Der Kader bleibt größtenteils zusammen, Leute wie Sven Bohndieck und Dennis Kurz könnten sich eventuell dem FCR III anschließen. Dafür rücken bis zu sieben Akteure aus der eigenen A-Jugend auf, die in der Bergischen Leistungsklasse schon wichtige Erfahrungen gesammelt haben. Drei bis vier auswärtige Spieler sollen noch dazukommen. Coach Mike Kupfer lobte sein Team („Wir haben dreimal pro Woche trainiert – das ist für die Kreisliga B ungewöhnlich“) und die gute Zusammenarbeit mit Cheftrainer Zdenko Kosanovic: „Das hat gut gepasst zwischen uns.“ Spontan wurde auf dem Honsberg gefeiert, ehe auf dem Jahnplatz die eigene A-Jugend verbal unterstützt wurde. Offizielle Aufstiegsfeier ist nächsten Sonntag – gemeinsam mit der Ersten.