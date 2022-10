Michael Bartsch macht´s

Die stark abstiegsgefährdeten Oberliga-Handballerinnen der HSG Radevormwald/Herbeck haben einen neuen Trainer. Nach dem Rückzug von Carsten Jekel hatte Co-Trainer Karsten Schülzke die Verantwortung für eine Partie übernommen. Er rückt nun wieder ins zweite Glied. Am Donnerstagabend präsentierte der Verein eine neue Lösung: Michael Bartsch ist an frühere Wirkungsstätte zurückgekehrt. Der 62-Jährige war viele Jahre erfolgreich für die HSG tätig gewesen, ehe die Station beim SV Wipperfürth folgte. Nach einer Handballpause musste er nicht lange überlegen, als die Anfrage kam: „Es ist wichtig, dass sich jemand um die Mannschaft kümmert.“ Schon am Dienstag leitete er die erste Einheit, sieht Chancen auf den Klassenerhalt. -ad-