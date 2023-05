Meinung: Viele fleißige Hände

Für manchen Ehrenamtler der SG Hackenberg begann das Pfingstturnier 2023 am Freitag- und endete am Sonntagabend. Stunde um Stunde verbrachten sie auf der Anlage. Nach Hause ging es kurz für eine Mütze Schlaf und eine Dusche. Ansonsten waren sie überall im Einsatz. Im Bierwagen, aus dem die Kaltgetränke bei herrlichem Sommerwetter in Strömen flossen. Am Cocktailstand. An der Kuchentheke. Am Grillstand. Bei der Turnierorganisation im Hintergrund. Und, und, und.