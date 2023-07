Meinung: Kluger Weg nach oben

Der Einwurf von RGA-Lokalsportchef Andreas Dach mit Blick auf die Leistungen von Amelie Klug.

Haben Sie auch am Sonntagmittag den Live-Stream verfolgt? Haben gesehen, wie Amelie Klug bei der Leichtathletik-DM in der Altersklasse U23 über 1500 Meter als eine der Jüngsten im Feld auf den bärenstarken siebten Rang gelaufen ist?

Dann ist Ihnen bestimmt das Herz aufgegangen. Wie uns in der Sportredaktion, wo wir vor dem Bildschirm mitgefiebert und die Daumen gedrückt haben.

Es ist immer wieder ein erhebendes Gefühl, wenn es ein Sportler oder eine Sportlerin aus unserer Region in die deutsche Spitzenklasse schafft. Völlig egal, in welcher Sportart. Amelie Klug ist ein solches Musterbeispiel für Willen, für Durchhaltevermögen, für Trainingsfleiß, für Fokussierung. Wir haben sie schon als junges Mädchen erlebt, als ihr Talent bei der LG Remscheid bereits unübersehbar war. Danach ist sie ihren Weg konsequent weitergegangen. Mit liebevoller Begleitung der Eltern, die sie immer unterstützt haben. Und mit eigenem Antrieb. Da geht noch mehr in Zukunft, Amelie. Wir sind da ganz sicher.