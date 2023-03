Meinung: Ehrlichkeit kommt an

Die Panther sind aus finanziellen Gründen Lichtjahre von der 2. Liga entfernt.

Knapp 48 Stunden vor dem Topspiel Farbe zu bekennen, ist natürlich alles andere als glücklich. Aber was blieb den Bergischen Panthern denn anderes übrig? Bis zum 1. März mussten die Lizenzunterlagen für die 2. Bundesliga beim Deutschen Handballbund eingegangen sein. Die Entscheidung bis nach dem Spiel gegen Krefeld unter dem Deckel zu halten, war also völlig unmöglich.

Einfach haben es sich die Verantwortlichen mit Sicherheit nicht gemacht. Aber bei aller Euphorie, für die die Mannschaft in dieser Saison mit ihrer meist starken sportlichen Leistung gesorgt hat, hielt die Realität am Ende Einzug. Und so schmerzhaft es auch ist: Die Panther sind aus finanziellen Gründen Lichtjahre von der 2. Liga entfernt. Dabei macht es sie sympathisch, offen und ehrlich damit umzugehen. Und sie dürften damit nicht nur bei den Fans Pluspunkte, sondern auch bei den Sponsoren. gesammelt haben. Die gibt es natürlich. Und die stehen – wie die Panther – für ehrliche und transparente Arbeit. Und wer weiß, was gemeinsam in Zukunft doch noch alles möglich sein wird.