Sport4Hospiz geht in die zweite Runde

Handballer der HGR, Rollhockeyspieler der IGR und Tenniscracks des TC GW Lennep spielen Ende Juni für einen guten Zweck gegeneinander.

Von Andreas Dach

Viele haben schon drauf gewartet. Jetzt endlich steht der Termin für die zweite Auflage der großen Charity-Aktion „Sport4Hospiz“. Im Juni vergangenen Jahres hatte Organisator Timo Meier nach dem großen Erfolg der Erstveranstaltung versprochen: „Es gibt eine Fortsetzung.“ Der Physiotherapeut hat Wort gehalten.

Am 30. Juni und 1. Juli kommen die Rollhockeyspieler der IGR Remscheid, die Handballer der HG Remscheid und die Tennisspieler des TC Grün-Weiß Lennep zusammen, um auf sportlich-juxige Art und Weise möglichst viel Geld für einen guten Zweck einzuspielen.

Die Kombination von Sportarten steht nicht nur für Spaß und Dollerei, sondern unter dem Strich auch für eine ordentliche Summe, die in der Folge für den Bau des Christlichen Hospizes Bergisch Land zur Verfügung gestellt werden soll. Einmal mehr nutzt Timo Meier seine hervorragenden Kontakte in die bergische Sportszene und freut sich schon auf die beiden Tage, an denen die Sportler sich in ihrer eigenen, aber auch in ungewohnten Sportarten präsentieren sollen und werden.

Zuerst geht es um Spiel, Satz und Sieg

Los geht es freitags auf der Anlage des TC Grün-Weiß Lennep am Schneppendahl. Die Rückschlag-Asse um Dennis Bonna treffen ab 18 Uhr nacheinander auf eine Auswahl der HGR und der IGR. Man darf gespannt sein, wer von den Handballern und Rollhockeyspielern den Schläger gut bedienen kann.

Noch mehr Spaß verspricht allerdings der Samstag, wenn man sich in die Halle Neuenkamp zurückzieht, wo ab 15 Uhr zuerst Handball (IGR und GW jeweils gegen die HGR) und dann Rollhockey (GW und HGR jeweils gegen die IGR) gespielt wird. Eine wunderbare Gaudi, möglicherweise noch durch eine Showeinlage der Footballer des AFC Remscheid Amboss gekrönt.

Klar, dass Timo Meier und seine Mitstreiter an beiden Tagen auf einen großen Zuschauerandrang bauen. Werden doch die Eintrittsgelder für den Hospizbau weitergegeben. Wie auch die Einnahmen, die beim Catering entstehen. Wer auch immer diese Aktion unterstützen möchte, ist herzlich willkommen.

Ein Clou: Für das Handball- und Rollhockeyspiel der Grün-Weißen aus Lennep werden noch drei Wild Cards vergeben. Was bedeutet, dass sich Jedermann bewerben kann, der den Kader des Tennisclubs bei diesem sportlichen Vergnügen ergänzen oder verstärken möchte. „Dabei ist es völlig egal, ob man ein Vereinsspieler ist und welche Sportart man normalerweise betreibt“, macht Meier klar. Anfragen sind per Mail zu richten an: meier@medora-radevormwald. de.

Charity: Sportler wachsen zu einer großen Familie zusammen © Cepanta Poursharif © Cepanta Poursharif © Cepanta Poursharif © Cepanta Poursharif RGA © Cepanta Poursharif RGA © Cepanta Poursharif RGA © Cepanta Poursharif RGA © Cepanta Poursharif RGA © Cepanta Poursharif RGA © Cepanta Poursharif RGA © Cepanta Poursharif RGA © Cepanta Poursharif RGA © Cepanta Poursharif RGA © Cepanta Poursharif RGA © Cepanta Poursharif RGA © Cepanta Poursharif RGA © Cepanta Poursharif RGA © Cepanta Poursharif RGA © Cepanta Poursharif RGA © Cepanta Poursharif RGA © Cepanta Poursharif RGA © Cepanta Poursharif RGA © Cepanta Poursharif RGA © Cepanta Poursharif RGA © Cepanta Poursharif RGA © Cepanta Poursharif RGA © Cepanta Poursharif RGA © Cepanta Poursharif RGA © Cepanta Poursharif RGA © Cepanta Poursharif RGA © Cepanta Poursharif RGA © Cepanta Poursharif RGA © Cepanta Poursharif © Timo Meier

Den Abschluss der beiden tollen Tage bildet die „Players Night“ in der Erlebbar (Hindenburgstraße). „Die Räumlichkeiten werden uns kostenfrei zur Verfügung gestellt“, ist Meier happy über die Unterstützung. Dort kommt die große Remscheider Sportfamilie dann noch einmal zusammen. Und wird besondere Sportduelle Revue passieren lassen. Bei viel Musik und prächtiger Stimmung.